Política

Estos son los acuerdos a los que llegaron la presidenta Laura Fernández y el Poder Judicial

La presidenta Laura Fernández se reunió con jerarcas del Poder Judicial este lunes

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Por Ingrid Hidalgo

Después de dos horas de reunión, la presidenta de la República, Laura Fernández, dio a conocer los acuerdos a los que llegó con los jerarcas del Poder Judicial.

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Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general de la República, y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sostuvieron una reunión con la mandataria y otros jerarcas del Poder Ejecutivo este lunes en Casa Presidencial.

El encuentro inició pasadas las 10 a.m. y dos horas después compartieron los resultados.

La presidenta Laura Fernández y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia atienden a la prensa al finalizar su reunión este 18 de mayo de 2026.
Laura Fernández detalló a cuáles acuerdos llegaron en la reunión con el Poder Judicial. (Cristian Mora/Cristian Mora)

Laura Fernández comentó que ambos poderes llegaron a varios acuerdos. Acá los detallamos:

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  1. Adoptar medidas para que la inspección judicial frene a algunos jueces en la ejecución de liberaciones o cambios en las medidas de prisión de las personas que están privadas de libertad.
  2. Reforzar la prevención y la sanción contra la filtración del crimen organizado en el Poder Judicial, en la política anticorrupción.
  3. Incorporar las pruebas de polígrafo para las personas funcionarias que están en niveles superiores y que tienen que manejar casos de corrupción.
  4. La Fiscalía y el OIJ se van a vincular a trabajar con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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