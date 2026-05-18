Inesperado invitado estuvo presente en reunión de Laura Fernández y Poder Judicial

El ministro de Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves,sorprendió este lunes 18 de mayo al participar en la reunión entre Laura Fernández y el Poder Judicial.

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La mandataria Laura Fernández convocó a Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general de la República; y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a una reunión en Casa Presidencial.

Sin embargo, en el anuncio de la reunión no se mencionó que Chaves iba a formar parte del encuentro.

Rodrigo Chaves sorprendió al participar en la reunión con Laura Fernández y el Poder Judicial. También estuvo presente Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)

Durante el gobierno de don Rodrigo hubo críticas hacia el Poder Judicial, especialmente a Orlando Aguirre y Carlo Díaz, por su labor.

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Ahora ambos poderes están reunidos en Casa Presidencial para discutir reformas y también soluciones a la crisis de seguridad que hay en el país. El encuentro se inició pasadas las 10:00 a.m.

Laura Fernández afirmó que busca plantear las prioridades de su gobierno en cuanto a las “reformas profundas que necesita el Poder Judicial para convertirlo en un poder al servicio de los costarricenses” y hacer frente, en una cruzada nacional, al crimen organizado y al narcotráfico.

En la reunión también estuvo Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública.

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