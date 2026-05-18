Esta es la enorme lista de personas que al morir dejaron dinero en el Banco Nacional

Es probable que haya familiares suyos fallecidos que dejaron dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) o planes voluntarios de pensiones en el Banco Nacional y nadie los ha solicitado.

La entidad bancaria actualiza periódicamente la lista de fallecidos que dejaron dinero en el banco, para que usted revise si está el nombre de algún familiar suyo. La última actualización se hizo en diciembre del 2025.

El documento es muy extenso y está en orden alfabético según el nombre de cada persona. También viene el detalle del número de cédula de cada uno de los fallecidos.

Revise la enorme lista de fallecidos que dejaron dinero en el Banco Nacional. (Rafael Pacheco)

Procedimientos para retirar los dineros

Si usted encuentra el nombre de algún familiar en la enorme lista, aquí le detallamos los procesos que se deben seguir para retirar esas platas.

Hay tres opciones; la 1 es exclusiva para la plata del ROP, en la que el régimen básico o sustituto determina que existen beneficiarios; si no los hay, se pasa a la opción 2.

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En esta se contemplan dineros del ROP y los planes voluntarios de pensiones. Los beneficiarios están declarados en el contrato de afiliación con BN Vital. Son las personas que en vida declaró el afiliado o pensionado en los contratos con BN Vital.

Estos beneficiarios deberán gestionar, luego de transcurridos los doce meses desde la muerte del causante; si no lo hay, se pasa a la opción 3.

En esta última se pueden solicitar platas del ROP, planes voluntarios de pensiones y el FCL, y se da por medio de un Juzgado de Trabajo.

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Le detallamos los procesos a seguir para solicitar los dineros. (Canva)

En el caso del FCL, esta es la única opción donde el interesado acude a un Juzgado de Trabajo para que se determinen los beneficiarios. En los casos en los que para el ROP y los planes de pensiones voluntarios en colones o dólares no se establecieron beneficiarios en las opciones 1 y 2, debe seguir el mismo procedimiento que para solicitar el FCL.

El Juzgado pedirá a BN Vital los recursos de los fondos y ellos se encargarán de entregarlos a los beneficiarios que determinen.

Para revisar la lista, puede ingresar a este link que direcciona a las personas al sitio web del Banco Nacional, específicamente al lugar donde está la lista de fallecidos. Ahí viene la opción para descargarla para que pueda revisarla con calma.