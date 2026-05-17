Dólar registra el tipo de cambio más bajo desde el 2007 ¿puede seguir bajando?

El tipo de cambio del dólar llegó a niveles sorprendentemente bajos en Costa Rica y la situación causa preocupación en muchos sectores de la población

La moneda llegó el viernes a ¢453,48, un tipo de cambio nunca antes visto desde el inicio del funcionamiento del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), el 6 de diciembre de 2007.

El tipo de cambio sigue bajando, pero eso podría cambiar. (Shutterstock)

El tipo de cambio promedio Monex es el valor calculado de todas las transacciones de compra y venta de divisas realizadas durante una sesión en el Mercado de Monedas Extranjeras de Costa Rica. Es administrado por el Banco Central (BCCR) y refleja el precio real del dólar basado en la oferta y demanda.

Este domingo la página web del Banco Central mostraba la compra del dólar en ¢449,17 y la venta en ¢455,61.

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¿Podría dispararse el dólar en los próximos días?

La incertidumbre sobre el tipo de cambio crece cada día en el país. Mientras las cifras bajan, por otro lado hay pronósticos de que en cualquier momento podría más bien dispararse el valor de la moneda estadounidense.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), dijo durante la presentación del último Informe de Política Monetaria (IPM) de abril que la tendencia a la baja en el valor de la moneda podría revertirse “en cualquier momento”.

Leiner Vargas dice que el tipo de cambio podría subir, pero no demasiado. (Cortesía)

“A pesar de que ha habido una reducción en el tipo de cambio, el riesgo cambiario permanece. Y en el momento en que el tipo de cambio dé vuelta, que puede ocurrir en cualquier momento, entonces cabe la posibilidad de que las personas que no tienen cobertura cambiaria tengan problemas para hacerles frente a sus obligaciones”, detalló Madrigal.

El economista de la Universidad Nacional (UNA), Leiner Vargas, también pronostica que el dólar subirá, pero no cree que sea demasiado.

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“No veo grandes ajustes en el tipo de cambio. Me parece que lo que va a haber es una menor presión en el mercado cambiario. Hay suficientes dólares en la calle y en el país como para que no se tenga que devaluar la moneda de manera sustantiva.

“Podría haber una ligera apreciación del dólar, tal vez unos 10, 15 colones, pero no veo una devaluación del dólar alta como algunos han predicho en los últimos días”, explicó el economista.

El dólar llegó al nivel más bajo desde la creación de Monex. (Shutterstock)

Estabilidad política y económica en el país

Vargas dice que otro factor que podría mantener una situación económica estable, con respecto al tipo de cambio es la llegada de Laura Fernández al poder ya que ha dicho que continuará con un método de trabajo muy similar al de Rodrigo Chaves.

“Me parece que otro fenómeno que influye es que la curva de aprendizaje de la nueva administración va a ser muy pequeña, porque hay una gran cantidad de ministros que repiten y hay una orientación ya marcada tanto en Hacienda como en Banca Central, en la tendencia tanto del empresariado como inclusive de la clase trabajadora; por lo tanto, no veo a futuro grandes ajustes en el entorno macroeconómico.