¿Tipo de cambio del dólar podría dispararse? esto dice experto

¿Se va a disparar el tipo de cambio del dólar? Ese tema tiene preocupadas a muchas personas, sobre todo a quienes tienen deudas en esa moneda.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), dijo durante la presentación del último Informe de Política Monetaria (IPM) de abril que la tendencia a la baja en el valor de la moneda podría revertirse “en cualquier momento”.

Un dice que el tipo de cambio del dólar podría subir, pero no cree que demasiado. (Shutterstock)

Eso ha hecho que muchas personas se alarmen, creyendo que en cualquier momento el dólar se podría disparar.

“A pesar de que ha habido una reducción en el tipo de cambio, el riesgo cambiario permanece. Y en el momento en que el tipo de cambio dé vuelta, que puede ocurrir en cualquier momento, entonces cabe la posibilidad de que las personas que no tienen cobertura cambiaria tengan problemas para hacerles frente a sus obligaciones”, detalló Madrigal.

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¿Subirá mucho el dólar?

Para ahondar más en el tema, conversamos con el economista de la Universidad Nacional (UNA), Leiner Vargas, quien pronostica que, efectivamente, el dólar subirá, pero no cree que sea demasiado.

“No veo grandes ajustes en el tipo de cambio. Me parece que lo que va a haber es una menor presión en el mercado cambiario. Hay suficientes dólares en la calle y en el país como para que no se tenga que devaluar la moneda de manera sustantiva.

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Es muy probable que el dólar suba un poco en los próximos meses. (Shutterstock)

“Podría haber una ligera apreciación del dólar, tal vez unos 10, 15 colones, pero no veo una devaluación del dólar alta como algunos han predicho en los últimos días”, explicó el economista.

Vargas dice que otro factor que podría mantener una situación económica estable, con respecto al tipo de cambio, es la llegada de Laura Fernández al poder, ya que ha dicho que continuará con un método de trabajo muy similar al de Rodrigo Chaves.

“Me parece que otro fenómeno que influye es que la curva de aprendizaje de la nueva administración va a ser muy pequeña, porque hay una gran cantidad de ministros que repiten y hay una orientación ya marcada tanto en Hacienda como en Banca Central, en la tendencia tanto del empresariado como inclusive de la clase trabajadora; por lo tanto, no veo a futuro grandes ajustes en el entorno macroeconómico.