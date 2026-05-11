Combustibles y alimentos más caros: economista explica por qué mayo, junio y julio serán meses difíciles

El reciente aumento en el precio de los combustibles es una clara señal de lo que se viene para el país en los próximos meses.

Además, la noticia que se dio a conocer este domingo por parte de Irán, sobre el tema de la administración del estrecho de Ormuz, causa una enorme preocupación.

El conflicto armado que se mantiene en Oriente Medio, en el que están involucrados Estados Unidos, Israel e Irán, genera una gran incertidumbre en la economía mundial y eso afecta de forma negativa a las naciones.

En los próximos meses se vienen aumentos en la gasolina y los alimentos. (Jorge Navarro)

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA), explica que es un hecho que en las próximas semanas subirán los precios de muchos productos.

“Este segundo trimestre del año, digamos mayo, junio, julio, se prevé una escalada en los precios de productos debido al efecto de los precios internacionales del petróleo, que seguramente van a continuar por lo menos por un par de meses más, porque hay que recordar que los cálculos que se realizan en Costa Rica van rezagados con respecto a lo que evoluciona el mercado, porque se van ajustando al final de cada mes según la evolución de los precios.

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“Mientras no haya una salida definitiva del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, esta situación de inestabilidad en los precios internacionales del petróleo, las materias primas, el acero, de todo lo que son materias primas en general, va a incrementarse”, explicó el experto.

La gasolina seguirá subiendo en los próximos meses. (Canva)

Los precios de los alimentos, para arriba

El economista dice que ya incluso se está viendo un aumento en el precio de los alimentos, situación que preocupa a los costarricenses porque la plata les rinde menos.

“Ya se está viendo también un incremento importante en el precio de algunos alimentos y esto podría provocar que los meses de mayo y junio sean meses de inflación en Costa Rica, porque hemos tenido meses inflacionarios hacia atrás ya por bastante tiempo”, explicó.

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Uno de los factores que más golpea al país es la gestión, regulación y limitación de Irán sobre el estrecho de Ormuz, el cuello de botella energético más crítico del mundo, ya que por ahí transita entre el 20% y el 30% del petróleo crudo comercializado por mar y el 19% del gas natural.

Y es que, desde que estalló el conflicto armado en Oriente Medio, Irán ha “jugado” con el paso por el estrecho para generar presión.

Las nuevas noticias sobre el estrecho de Ormuz no son nada alentadoras. (AFP)

Nuevas advertencias sobre el estrecho de Ormuz

Este domingo se dio a conocer un nuevo capítulo sobre el estrecho de Ormuz que no es nada alentador.

Según informó el medio de comunicación DW Español, filial latinoamericana de la cadena alemana Deutsche Welle, las Fuerzas Armadas de Irán dieron a conocer que ahora hay un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” en el estrecho de Ormuz y también hicieron una seria advertencia.

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El medio informó que el general de brigada Mohammad Akraminia, portavoz del Ejército iraní, manifestó en una entrevista con la agencia IRNA que, a partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz.

La presidenta de Recope, Karla Montero, ya había explicado hace unos meses que el complicado panorama internacional afectaría el precio del petróleo.

Leiner Vargas dice que ya varios alimentos han subido de precio. (Shutterstock)

“En Costa Rica, ese traslado de aumento en precios no es instantáneo. El precio de los combustibles se revisa de manera mensual.

“Por esa razón, el aumento internacional por el conflicto que estamos viviendo hoy podría traducirse en los combustibles más caros en Costa Rica a partir de abril y hasta que la crisis se mantenga y los precios internacionales sigan altos. Desde ya, el llamado a ser eficientes en el consumo, usar transporte público cuando sea posible, compartir vehículos y tomar medidas de ahorro en momentos de incertidumbre”, manifestó Montero en aquella ocasión.