Aproveche el dólar barato para salir de deudas y no para meterse en más

El dólar sigue por los suelos. Este viernes, el tipo de cambio promedio Monex estaba en ¢459.59 la venta y ¢452.52 la compra.

Ese es el valor calculado de todas las transacciones de compra y venta de divisas realizadas durante una sesión en el Mercado de Monedas Extranjeras de Costa Rica. Este es administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y refleja el precio real del dólar basado en la oferta y demanda.

Los costarricenses están sacando créditos en dólares y no es recomendable. (Shutterstock)

Si usted es de los que se alegra cada vez que ve el dólar más bajo, tenga cuidado: esa alegría podría convertirse en un dolor de cabeza si se deja tentar por un préstamo que hoy parece barato pero mañana lo puede ahorcar.

El bajo precio del dólar, sostenido durante los últimos meses ha hecho que muchos costarricenses tomen la arriesgada decisión de sacar préstamos en esa moneda extranjera.

Al cierre del 2025, personas y empresas con ingresos en colones concentraban el 65% de los ¢8,30 billones otorgados en créditos en moneda extranjera.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) detalla que los préstamos otorgados a medianas empresas y a personas para la compra de vehículos registran los crecimientos más relevantes durante el periodo de la baja en el dólar.

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Sacar préstamos en dólares es un riesgo

Róger Madrigal, presidente del BCCR, advirtió que el incremento de deudas en dólares, por parte de quienes tienen ingresos en colones, representa un riesgo para los hogares y la economía nacional, ya que la guerra en Medio Oriente podría elevar el precio del dólar.

Róger Madrigal, presidente del BCCR, pide a la gente prudencia al solicitar créditos en dólares. (Cortesía)

El economista Fernando Rodríguez coincide con Madrigal y explica que el hecho de que el dólar se haya mantenido bajo durante meses no significa que seguirá así siempre.

“Es una situación complicada porque, cuando el tipo de cambio baja, la gente ve una oportunidad para adquirir crédito en dólares, por ejemplo, comprar un vehículo o asumir una deuda para una casa, incluso pedir crédito para hacer otras cosas, hasta viajar, porque también los boletos se abaratan con la caída del tipo de cambio.

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“Pero hay que tener en cuenta que uno tiene que tener la capacidad de pagar un préstamo durante toda la vida del crédit; o sea, si el crédito es por tres años, usted tiene que garantizarse que durante los tres años, pase lo que pase, puede pagar ese crédito, igual si es por cinco, igual si es por diez años, o lo que sea”, indicó el experto.

La guerra en Medio Oriente podría hacer que el tipo de cambio suba. (AFP)

Una variable que cambia en cualquier momento

El economista dice que el tipo de cambio es una variable muy cambiante; por eso es arriesgado tomar decisiones basadas en solo ese elemento.

“Si usted quiere pedir un préstamo en esa moneda, debe primero asegurarse de que va a tener la capacidad en el tiempo para pagar.

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“Debería detenerse y preguntarse si tendría la capacidad de pago para enfrentar un aumento si el tipo de cambio llegara a 500 colones. ¿Qué pasaría si llegara a los 550 o a los 600? ¿Lo puede pagar? Porque estamos hablando de valores que ya ha tenido en el pasado; entonces, es posible que vuelva a alcanzar esos niveles en algún momento", manifestó Rodríguez.

Si tiene deudas en dólares aproveche y trate de salir de ellas. (Dreamstime)

Lo que sí puede hacer es salir de las deudas en dólares

El experto aprovechó para hacer recomendaciones a quienes ya tienen créditos en dólares, para que aprovechen la situación económica que vive el país.

“Lo que le he dicho a la gente, e incluso en lo personal, lo que he estado haciendo, es aprovechar este periodo de un tipo de cambio tan bajo para colonizar deudas en dólares, o sea, para transformar deudas que están en dólares a deudas en colones o pagar anticipadamente deudas en dólares. Aprovechar que el tipo de cambio está bajo y abonarle a esas deudas y reducirlas”, dijo el especialista.

Él sostiene que no hay que adquirir nuevas deudas en dólares, sino bajar el endeudamiento de las que ya tiene.

Endeudarse en dólares, cuando gana en colones, podría jugarle una mala pasada. (Archivo)

“Este es el momento. Si la gente tiene deudas en dólares, el momento para pagar sus deudas en dólares es ya porque es más barato. Es más barato salir a comprar dólares y pagar esa deuda por anticipado, o adquirir una deuda en colones y pagar con eso la deuda en dólares.

“Este es el momento para hacerlo. Después no, cuando ya el dólar esté más alto. La vez pasada cuando el dólar llegó casi a 700 colones, alguna gente decía: ‘Uy, hay que pasar la deuda a colones’, no, ya para qué, ya se comieron todo el aumento del dólar. Hay que hacerlo ahora”, argumentó el economista.