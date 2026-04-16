UCR y UNA encontraron en uno de los ríos más conocidos del país una terrible “bomba de tiempo sanitaria”

Un estudio hecho por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), reveló que en uno de los ríos más conocidos del país hay una inminente “bomba de tiempo sanitaria”.

Se trata del río Virilla, que atraviesa el norte de San José y el sur de la provincia de Heredia, y es el principal desaguadero del Valle Central.

El río Virilla es una bomba de tiempo sanitaria. (Cristian Araya Badilla)

Ese río ya no solo figura entre los cuerpos de agua más contaminados de Latinoamérica, sino que la nueva evidencia científica ahora también lo perfila como un enorme peligro por su alta presencia de bacterias resistentes.

“Los análisis de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional permitieron identificar un total de 65 genes de resistencia en el río Virilla, cuya cantidad y distribución varía según la bacteria. Por ejemplo, una de las bacterias encontradas presentó doce genes de resistencia, lo que potencialmente le podría conferir protección simultánea a doce sustancias distintas. En otras palabras, se agotan los medicamentos antibióticos disponibles para poder erradicar la bacteria.

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“Aún no se sabe si las bacterias multirresistentes en el río Virilla ya llegaron al ser humano y si están empezando a enfermar porque, por el momento, no hay cifras o estudios al respecto. Pero, lo que sí se sabe ahora, es que estos estudios revelan un escenario fértil para que esto suceda. Las condiciones están alineadas para que se dé una posible transferencia de estos genes resistentes a bacterias patógenas —que causan enfermedad en los seres humanos—. La posibilidad es latente, si Costa Rica no hace algo al respecto para evitar que ocurra", informó la UCR.

Estudio confirma la presencia de bacterias resistentes. (Shutterstock)

Un gran riesgo para los costarricenses

La universidad explica que el tema preocupa porque si ocurriese una transferencia de genes resistentes a las bacterias patógenas, esto reduciría la cantidad de antibióticos eficaces en Costa Rica para tratar casos de infecciones en humanos, un problema que ya se está viviendo a escala global.

“De acuerdo con la última Revisión de la Resistencia Antimicrobiana del Reino Unido, a nivel internacional la resistencia de las bacterias está generando el fallecimiento de casi 700.000 personas cada año en el mundo y, si la situación no cambia, para el 2050 podría cobrar la vida de más de 10.00.000 en todo el orbe”, anunció la UCR.

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Un ejemplo de bacteria resistente patógena (bacteria que enferma al ser humano) que ya fue identificada por los científicos, es la Escherichia coli, un microorganismo muy común que habita el tracto intestinal de los animales y los humanos, la cual puede ocasionar fuertes cuadros diarreicos.

“En el estudio del 2024, el equipo interdisciplinario identificó que la E. Coli ya había generado resistencia a siete antibióticos diferentes. Esto quiere decir que un paciente ahora tiene menos opciones de antibióticos eficaces para vencer la enfermedad en caso de contraer E. Coli.

Si esas bacterias llegan a los humanos, generaría un gran peligro. (Shutterstock)

Los animales también pueden sufrir

También existe la posibilidad de que los animales se vean afectados al entrar en contacto con estas aguas del Virilla llenas de bacterias resistentes. Además del peligro para la salud, esto generaría un perjuicio ambiental severo.

“La contaminación de los ríos en el país, fuera y dentro del gran área metropolitana, es una alerta roja importante a nivel ambiental y, para el equipo investigador, no parece que se esté haciendo nada para paliar ese efecto.

Gran parte del agua para el consumo humano de Costa Rica viene de fuentes superficiales o subterráneas. Si la situación del Virilla se replica en otros ríos del país, Costa Rica podría empezar a perder sus fuentes de agua potable, afirman las y los especialistas.