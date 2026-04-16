Rodrigo Chaves declara asueto el 8 de mayo por el traspaso de poderes, ¿es como un feriado o quiénes tienen libre?

El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, decretó asueto para el 8 de mayo de 2026, el día en que se llevará a cabo el traspaso de poderes en el que Laura Fernández recibirá la banda presidencial.

Rodrigo Chaves decreta asueto el 8 de mayo por el traspaso de poderes. (Rafael Pacheco)

Peresidencia informó por medio de un comunicado de prensa que la decisión del mandatario se establece en el Decreto Ejecutivo N.° 45.680-MGP, con el cual concede asueto a las oficinas y establecimientos públicos de todo el país.

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Esto quiere decir que el día “libre” aplica solo para los funcionarios, no para quienes laboran en empresas privadas.

“Este asueto es una invitación directa a participar, a sentirse parte y a recordar que Costa Rica no es de un gobierno, ni de un partido: es de su gente”, informó Casa Presidencial.

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Laura Fernández recibirá la banda presidencial en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco)

Ahora bien, Presidencia dejó muy claro que, pese al asueto, los servicios públicos esenciales deberán funcionar con normalidad, sobre todo los servicios de emergencia, atención médica crítica, cuerpos policiales y otras áreas indispensables para el bienestar de los costarricenses.