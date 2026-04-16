¿Qué pasa que la Caja no pagara este 15 de abril el salario de esta bisemana?

¿Por qué no van a pagar? Es la gran pregunta que se están haciendo cientos de empleados de la Caja Costarricense de Seguro (Caja).

Este miércoles 15 de abril toca que se pague la segunda bisemana del mes de abril, pero, el chisme de pasillo que circuló desde la mañana es que no van a pagar.

¿Qué pasa que la Caja no pagará este 15 de abril el salario de esta bisemana? Aquí la respuesta. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Caja debe depositar el salario de todos sus empleados a eso de las 7 de la noche de este 15 de abril, sin embargo, como el chisme comenzó a coger fuerza durante este día en la institución, salió un comunicado oficial para todo el personal.

LEA MÁS: Ministerio de Salud confirma cuarto caso de sarampión en esta parte de Costa Rica

“¡Aviso importante! Sobre el depósito salarial de la segunda bisemana de abril 2026. Al respecto, la Dirección de Administración y Gestión de Personal comunica lo siguiente: en relación con el depósito salarial correspondiente a la segunda bisemana del mes de abril de 2026 (17-04-2026), se informa que, debido a labores de mantenimiento en el sistema, el depósito bancario se acreditará el 16 de abril de 2026, en el horario habitual”, dice un comunicado oficial de la Caja.

Confirma la Caja que pagará la segunda bisemana de abril el jueves 16 de abril.

LEA MÁS: Sicóloga costarricense llegó a Estados Unidos y no le reconocieron su título profesioal, esto hizo para salir adelante

El personal de la institución, entonces, debe esperar su pago a eso de las 7 de la noche del jueves 16 de abril sin ningún contratiempo.