Ministerio de Salud confirma cuarto caso de sarampión en esta parte de Costa Rica

Costa Rica registró un nuevo caso de sarampión, elevando a cuatro los contagios importados en las últimas semanas, según confirmó el Ministerio de Salud este miércoles.

El paciente es un hombre costarricense de 35 años, vecino de Cartago, quien regresó recientemente de un viaje por Guatemala.

Costa Rica registra cuatro casos de sarampión en tres distintas provincias: San José (2), Limón (1) y Cartago (1). (captura video)

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Paciente se recupera sin complicaciones

De acuerdo con las autoridades, el afectado evoluciona de forma positiva y no presenta complicaciones en su estado de salud.

“El personal del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social abordaron el caso, realizando las acciones epidemiológicas respectivas y brindando las recomendaciones a los familiares y contactos directos.

“El trabajo interinstitucional continuará con las búsquedas activas de casos secundarios, y generando las acciones respectivas para la contención del brote salvaguardando la salud de la población costarricense”, indicó la autoridad sanitaria.

Casos se mantienen bajo vigilancia

Este nuevo contagio se suma a otros tres detectados semanas atrás en distintas zonas del país: Pérez Zeledón y Coronado (en San José) y Pococí (en Limón). Las autoridades mantienen vigilancia activa para evitar la propagación del virus.

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Síntomas y forma de contagio

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Sus síntomas iniciales incluyen:

Fiebre

Tos

Secreción nasal

Ojos enrojecidos

Según Salud, una persona infectada puede transmitir el virus desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del brote cutáneo.

Además, recordaron que el contagio se da por vía aérea, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, transporte público y sitios turísticos.

Salud pidió a la población tener al día los esquemas de vacunación. (Rafael Pacheco Granados)

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Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día y estar atentos ante cualquier síntoma, especialmente en personas que hayan viajado recientemente.