Se viene nuevo garrotazo en la gasolina y ya se sabe qué día empieza a regir (para que sepa cuándo ir a la bomba)

Si usted pensaba en cargar el combustible a su vehículo este fin de semana, mejor hágalo antes de este viernes 17 de abril porque los precios de la gasolina aumentarán.

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El ajuste tarifario del combustible fue publicado este jueves 16 de abril en el diario oficial La Gaceta, lo que significa que entrará a regir a partir de este viernes.

La publicación de estos nuevos precios se hizo después de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara el ajuste solicitado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Los nuevos precios de la gasolina entrarán a regir este viernes tras su publicación en La Gaceta. (Canva /Canva)

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¿Cómo quedó el ajuste tarifario de la gasolina?

Diésel: 565 colones

Regular: 628 colones

Súper: 632 colones

Gas GL: 6.867 colones (cilindro de 25 libras)

En el caso del diésel, hubo un incremento de 35 colones. Además, la regular subió 21 colones.

Por otra parte, la gasolina súper bajará de precio, pero no se sentirá en el bolsillo de los conductores, pues solo disminuirá 1 colón.

El conflicto en Medio Oriente provocó que los precios internacionales del petróleo aumentaran. Por eso, la gasolina diésel y la regular subirán de valor a partir de este viernes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este ajuste tarifario se hizo debido al conflicto en Medio Oriente, que ha provocado alzas en los precios internacionales del petróleo.

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