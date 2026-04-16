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Si usted no aclara si quiere ser donador de órganos antes de morir, esto es lo que podría pasar según nueva ley

Ministerio de Salud hizo importante anuncio de lo que podría pasar si usted no aclara si quiere ser donador de órganos antes de morir

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Por Rocío Sandí

El Ministerio de Salud informó que, a partir de ahora, todas las personas pueden decidir y registrar de forma fácil y segura si desean o no ser donantes de órganos y tejidos.

También detalló que pasará con las personas que no registraron en vida su voluntad.

La cantidad de donantes de órganos en Costa Rica durante 2025 ya superó el récord del 2018 en solo seis meses.
Ahora es muy fácil registrar si quiere o no ser donador de órganos. (Canva)

La entidad informó que la intención de los ciudadanos puede externarse en distintas instituciones oficiales, como por ejemplo:

- Las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio de Salud.

- Durante una cita médica en los servicios de la CCSS.

- Al solicitar o renovar la cédula en el TSE.

- Próximamente, también en la Dirección General de Migración y Extranjería.

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Registro de donantes

Salud detalló que la decisión de cada persona queda registrada en el Registro Nacional de Donación (RENADON), una plataforma única que garantiza la seguridad y confidencialidad de la información. Estos datos solo pueden ser consultados por personal de salud autorizado.

“Este avance es posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la CCSS, el TSE y la Dirección General de Migración y Extranjería, en cumplimiento de la Ley N.° 9222. La donación de órganos requiere que cada persona exprese claramente su decisión.

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Quirófano con personal extrayendo un órgano.
En el caso de los tejidos, si no decide será declarado "donador presunto". (Albert Marín)

“En el caso de los tejidos (como córneas o piel), a partir del 28 de abril se aplicará la figura de donante presunto, es decir, si no se deja una decisión registrada, se podría considerar como donante. Todo el proceso se realiza con respeto, bajo normas éticas y con información a los familiares”, detalló el Ministerio de Salud.

La entidad aseguró que se ha capacitado a personal en todo el país para orientar adecuadamente a la población y garantizar un registro seguro y correcto.

“El Ministerio de Salud recuerda que la donación es un acto voluntario y solidario que puede salvar y mejorar muchas vidas, e invita a la población a informarse y dejar clara su decisión a partir del 28 de abril”, agregó la institución.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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