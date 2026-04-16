En solo dos meses el EDUS se convertirá en una herramienta nacional para un proceso que salvavidas

El EDUS se convertirá, en solo dos meses, en una herramienta en los procesos que llevan las personas con adicciones.

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) anunció que trabaja en la implementación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en los Centros de Atención Integral en Drogas de todo el país, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 100% antes de junio de 2026.

El sistema ya se encuentra en funcionamiento en 12 centros del IAFA, a nivel nacional, beneficiando a aproximadamente 19.150 usuarios.

EDUS será una gran herramienta para los pacientes del IAFA. (Albert Marín)

“La incorporación del EDUS permite a los profesionales acceder a un historial clínico unificado, lo que mejora la calidad de la atención, la seguridad del paciente y la eficiencia en el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Además, facilita la articulación con otros servicios de salud, garantizando una atención continua e integral.

“Para los usuarios, este sistema representa una atención más ágil y ordenada, con mayor seguridad en el manejo de su información, mejor seguimiento de sus tratamientos y menos necesidad de desplazamientos. También permite gestionar citas y consultar información clínica de forma más sencilla”, informó el IAFA.

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Consolida información muy valiosa

Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud, destaca que el proceso permitirá consolidar información de gran importancia para los tratamientos.

“Con este sistema, las personas usuarias contarán con un único expediente digital que integrará consultas, exámenes y tratamientos, permitiendo una atención más oportuna, ágil y coordinada”, aseguró.

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En el EDUS se consolidará toda la información de los pacientes y sus tratamientos. (Luis Navarro)

El lunes anterior, el EDUS entró en operación en los centros de Alajuela y Heredia. El cronograma continuará el 27 de abril en Liberia, el 11 de mayo en Pérez Zeledón, el 25 de mayo en Guápiles y finalizará el 8 de junio en Cristo Rey, donde se completará la implementación a nivel nacional.

“Estamos dando un salto cualitativo en la forma en que atendemos a las personas. El EDUS nos permite contar con información oportuna, mejorar la continuidad de la atención y facilitar el acceso a los servicios”, señaló la directora general del IAFA, Delma Vaglio.