Recope revela lo que se espera con los combustibles en los próximos meses y pide a la gente ahorrar

Costa Rica no se escapa de las consecuencias de la guerra entre Irán e Israel y es muy probable que en pocas semanas se empiecen a dar aumentos en el precio de los combustibles, así como en un montón de productos y servicios.

Este miércoles Recope se pronunció al respecto y dijo lo que se espera con el precio de la gasolina y el diésel para los próximos meses. Además, hizo un llamado a la población a ahorrar desde ya.

Recope dice lo que se espera con el precio de los combustibles en los próximos meses. (Alonso Tenorio)

“La escalada de tensiones en Irán vuelve a colocar presión sobre los mercados internacionales. El impacto no se limita al petróleo; también alcanza a bienes y servicios que dependen del transporte y de sus derivados, lo que podría traducirse en efectos para la economía global.

“En esa línea, se ha venido ejecutando un programa de fortalecimiento de inventarios, particularmente en diésel y jet fuel (combustible de aviación), como medida preventiva para robustecer la capacidad de respuesta ante posibles disrupciones externas”, informó la institución.

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Garantiza la continuidad del abastecimiento

Recope asegura que, en cuanto a la gasolina súper y la regular, la entidad cuenta con niveles de abastecimiento y capacidad de almacenamiento suficientes para atender la demanda nacional.

Adicionalmente, se mantienen arribos semanales de buques con producto, lo que permite sostener inventarios holgados y garantizar la continuidad del suministro.

La institución le pide a la gente optar por el transporte público y ahorrar. (Rafael Pacheco)

“Como empresa importadora, Recope realiza sus compras de combustibles en dólares, por lo que el tipo de cambio es un factor determinante en la conformación de los precios. Actualmente, el tipo de cambio se mantiene alrededor de ¢468, lo cual contribuye a moderar parte del impacto internacional.

“Este comportamiento contrasta con escenarios anteriores de alta presión, como durante el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando el tipo de cambio alcanzó niveles cercanos a ¢700 y el precio final del combustible superó los ¢1.000 por litro", detalló.

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Ahorro en los traslados de combustible

Recope explicó también que cuenta con contratos de suministro y de flete previamente establecidos. Esto significa que, aunque el transporte marítimo internacional está hoy más caro, ese aumento no se traslada a nuestros costos.

“En los próximos seis meses se estará trasladando a los usuarios una devolución cercana a los ¢12.000 millones. ¿A qué se debe esta devolución? Recordemos que la metodología tarifaria de Aresep opera con rezago, por lo que algunos ahorros generados el año pasado, a partir de reducciones en los precios internacionales, no se trasladaron de inmediato al precio final. Estos montos se acumularon y se devolverán a los usuarios durante los próximos seis meses, mediante el diferencial de precios".

El precio de la gasolina y el diésel podría subir en los próximos meses. (Rafael Pacheco)

“Desde una perspectiva empresarial y operativa, en contextos de alta incertidumbre internacional, la prioridad es asegurar el abastecimiento oportuno del país, mediante decisiones responsables que garanticen la continuidad del servicio y la estabilidad del mercado interno. A la fecha, no existen restricciones para la importación de combustibles y los contratos de suministro se están cumpliendo con normalidad”, agregó la institución.

Eso sí, Recope reconoció que la evolución del entorno internacional podría generar efectos en los próximos meses, por lo que la empresa mantiene un monitoreo constante de la coyuntura global, por eso pide a la gente ahorrar.

“Se hace un llamado a la ciudadanía a hacer un uso eficiente de los combustibles, compartir vehículo para la movilización, optar por el transporte público cuando sea posible y adoptar medidas de ahorro”.