Vecinos sufrían al no tener agua todo el día, mientras el AyA celebraba su aniversario

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) celebró sus 65 años desde su fundación y para eso, realizó un evento que fue transmitido por redes sociales. Sin embargo, el evento no fue bien recibido por muchos costarricenses.

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Los comentarios de dicha transmisión eran negativos, nada celebratorios por el aniversario. Se trataba de personas que pasaron un calvario el martes 14 de abril, justo en el aniversario de la fundación del AyA.

Varios usuarios, de Moravia, La Unión y Desamparados, denunciaron que estuvieron sin agua todo el día. Cuando se hizo la transmisión, en la noche, a muchos no les habían restablecido el servicio en sus hogares.

Varias comunidades estuvieron sin agua mientras el AyA celebraba su aniversario. (Canva /Canva)

“En Moravia, San Vicente, más de 12 horas sin agua desde las 6:00 a.m. y no atienden en línea”, “todo el día sin agua en Desamparados con una persona en casa ha sido lo peor”, “San Miguel, Los Guido, sin agua desde mediodía y no avisan”, “¿Hasta qué hora pensarán poner el agua en Moravia? Ya es demasiado", “Qué ofensiva fiesta para los usuarios de Moravia, sin agua después de 12 horas”, son algunos comentarios que dejaron en la transmisión del AyA.

Contactamos a varias de las personas para que nos contaran su situación, desde qué hora les quitaron el agua y si ya cuentan con el servicio. Sin embargo, una usuaria nos respondió y nos contó que en su comunidad no tuvieron agua desde la mañana del martes.

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Le llegó el agua hasta la medianoche

Una vecina de Moravia fue una de las afectadas del corte de agua que se realizó el martes. Ella comentó que no es la primera vez que sucede, pues en su comunidad el servicio se suspende regularmente.

“La cortan con frecuencia. Ayer se fue desde las 6:00 a.m. y regresó hasta medianoche. En la página decía que regresaba a las 2:00 p.m.; sin embargo, no cumplen esos horarios”, dijo.

Ella contó que habitualmente les suspenden el servicio de agua en estas fechas del año, al menos tres veces por semana. Esta situación se vive en Moravia desde hace alrededor de 3 años, según la joven.

El AyA hizo un evento especial por su aniversario y lo transmitió en redes sociales, pero no fue bien recibido por los usuarios. Varios comentaron que llevaban más de 10 horas sin agua. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Sin el agua, las personas no pueden realizar los deberes del hogar, por ejemplo, lavar los platos o jalar la cadena del baño. Si es que no pudieron almacenar agua, no pueden regar las matas, cocinar o incluso tomarla si tienen sed.

Le consultamos al AyA la razón por la cual varias comunidades se quedaron sin agua el martes, pero seguimos a la espera de la respuesta.

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