CCSS anuncia que tiene a la venta casas y lotes en todo el país, conozca los detalles

Si usted anda en busca de casa o lote, el anuncio que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría caerle de perlas.

Según explicó Eithel Corea Baltodano, director de la Dirección Financiera Administrativa de la Caja, la institución cuenta con un amplio inventario para que las personas interesadas puedan acceder a estas propiedades.

La CCSS tiene a la venta lotes y casas en todo el país. (Alonso Tenorio)

“Disponemos de casas y lotes, distribuidos a nivel nacional, los cuales pueden ser accedidos o los cuales pueden ser transaccionados a través de la plataforma denominada SICOP”, mencionó Corea.

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Además, agregó que para completar el proceso es necesario contar con un documento de identidad y firma digital; ese requisito es indispensable para utilizar la plataforma SICOP.

También ofrece financiamiento. (Archivo)

Ofrece financiamiento

La Caja también detalló que ofrece distintos mecanismos de financiamiento que facilitan el proceso y brindan mayores oportunidades para adquirir vivienda propia.

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Entre los principales beneficios destaca uno muy atractivo para quienes andan en busca de vivienda, y es una de las tasas más competitivas del mercado, con una cuota fija del 7% durante los primeros cinco años. Posteriormente, la tasa se ajusta a la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales.

Esta propiedad está en Tibás y está a la venta. (CCSS)

La institución pone a disposición mensualmente casas y lotes para la venta, los cuales pueden consultarse a través de su página oficial (en el sitio web: https://www.ccss.sa.cr/propiedades).

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Solo para mencionarle algunas de las opciones que están a la venta actualmente, le contamos que hay una casa en Goicoechea que tiene un precio base de ¢14.289.049.

También se vende esta casa ubicada en Hatillo. (CCSS)

Además, hay una propiedad en Tibás que tiene un precio base de ¢15.491.303. Cuenta con agua potable, sistema pluvial, alumbrado público y transporte público a 800 metros.

También se vende una casa localizada en Hatillo; tiene un precio base de ¢21.296.652.

La Caja ofrece beneficios importantes en el financiamiento. (Shutterstock)

Revise periódicamente la página de la Caja para ver las casas y lotes que ingresan al sistema.

De igual manera, las personas interesadas pueden solicitar más información mediante el correo electrónico gp_aa@ccss.sa.cr o al teléfono 2284-9200.