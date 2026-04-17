Política

Se acabaron las acrobacias en moto: si usted es de los que “juega de vivo” en carretera, es mejor que lea esto

Se acaba de aprobar un cambio en la Ley sobre la gente que hace acrobacias en moto, que muchos estaban deseando

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Por Rocío Sandí

Si usted es de las personas a las que les gusta llamar la atención en carretera y hasta hace acrobacias en moto, lo mejor es que conozca el gran cambio que tuvo la ley.

Los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que castiga las maniobras o acrobacias, como manejar en una sola rueda, con multas de hasta ¢363.000. También les quitarán el vehículo.

Cambios en la ley castiga con gran multa las acrobacias en moto
Hacer acrobacias en moto ahora le saldrá carísimo. (Gemini)

La iniciativa fue presentada por el diputado de Nueva República, Yonder Salas, y se llama “Ley que multa acrobacias y maniobras negligentes en motocicletas y vehículos automotores en vías públicas” y reforma los artículos 143 y 150 de la Ley de Tránsito.

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Cambio en la Ley de Tránsito

El texto agrega un inciso i al artículo 143, que es el que determina la multa categoría A.

i) Al conductor que realice maniobras con un vehículo automotor o asistido en vías públicas terrestres u opere este de forma distinta a la forma natural o técnica para hacerlo o permita que su o sus acompañantes lo hagan; acciones para las cuales no exista una sanción distinta en la presente ley”.

También se le sumarán 6 puntos a la licencia.

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Semana seguridad Vial
Los tráficos podrán hasta quitarle el vehículo. (Alonso Tenorio)

Permite decomisar el vehículo

Otro cambio importante es que el artículo 150 se refiere al retiro o decomiso del vehículo y se reforma para incluir ese inciso i como una causa para que las autoridades tomen esas acciones en la vía pública.

“El espíritu de esta iniciativa es proteger la vida, la seguridad y el bienestar general de todas las personas que circulan en las vías públicas, llenando un vacío en la legislación actual referente al tema en cuestión”, detalla el proyecto.

Luego de haber sido aprobado en segundo debate, ahora solo falta la firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que se pueda empezar a aplicar la reforma en las calles.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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