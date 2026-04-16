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Ariel Robles atacó fuertemente alianza con “Open English” y dio sus poderas razones

Ariel Robles se opone a la iniciativa del Gobierno con Open English

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El pasado lunes 13 de abril, el Gobierno habilitó una plataforma para que la ciudadanía pudiera inscribirse en un curso de inglés gratuito en alianza con Open English.

La iniciativa forma parte de Hello Brete y es impulsada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, con el objetivo de fortalecer las oportunidades laborales mediante el aprendizaje del idioma.

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Críticas al modelo de enseñanza

Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de cuestionamientos. Uno de los que se pronunció fue Ariel Robles, excandidato presidencial del Frente Amplio, quien expresó su desacuerdo a través de redes sociales.

01 de febrero del 2026. San José. 20:00 hrs. El candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, dió su discurso tras conocerse los resultados de la elecciones presidenciales y para diputados. Seguidores del partido apoyaron al candidato que durante el discurso tuvo momentos muy emotivos. En la foto: El candidato Robles recalcó la importancia de contar con 7 diputados que marcarán una dura oposición al gobierno de Laura Fernández. Foto: Albert Marín
Ariel Robles dio su opinión por medio de un video. (Albert Marín/Discurso final de Ariel Robles.)

“Cuando yo estudiaba y me llamaban para ofrecerme cursos de Open English yo decía que era una estafa, eso era en mi tiempo de estudio. Cuando estaba en el colegio llamaban y decían: ‘se ganó una beca de una de estas plataformas digitales para que estudie inglés y aprenda en línea’.

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“Ya uno sabía que era una estafa porque nadie aprendía inglés en esas plataformas. La estadística lo comprueba, más o menos un 8% de las personas que matriculan los programas de este tipo son las que terminan finalmente el programa y los niveles de aprendizaje de inglés son muy bajos”, expresó Robles.

Debate sobre el uso de recursos públicos

El exaspirante también cuestionó el destino de los recursos estatales, señalando que, a su criterio, estos deberían invertirse en instituciones públicas como el INA o el MEP, en lugar de destinarse a una empresa privada.

“Es un método demasiado laxo, no hay rigurosidad, no hay exigencias, no hay un cumplimiento y pocas personas terminan aprendiendo. No es gratis porque lo paga el estado costarricense”, agregó Robles.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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