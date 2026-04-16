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Hay buenas noticias para los choferes y ciclistas que transitan a diario por las zonas francas de Cartago

Si usted viaja con frecuencias por las zonas francas de Cartago en carro, moto o bicicleta, le tenemos buenas noticias

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Por Rocío Sandí

Si usted es de las personas que transitan a diario cerca de las zonas francas localizadas en Cartago, le tenemos buenas noticias.

La Municipalidad de Cartago inauguró una obra vial de acceso, tanto a Zona Franca Zeta como a la Zona Franca La Lima, y de interconexión para las industrias de todo el sector del cantón central de Cartago.

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Inauguración de vía en Cartago
La Municipalidad de Cartago celebró la apertura de la vía. (Municipalidad de Cartago)

El proyecto abarca 1,83 kilómetros en la vía principal y 449 metros en una ruta cantonal alterna. Además, incorpora una ciclovía y acera con una extensión aproximada de 2,4 kilómetros.

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“La obra fue financiada mediante el Programa Red Vial Cantonal (PRVC-II) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con la ejecución del Área Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Cartago.

“El proyecto incluyó la mejora integral de la vía, la canalización de aguas pluviales y la incorporación de una ciclovía y aceras con una extensión aproximada de 2,4 km, promoviendo una movilidad más segura e inclusiva”, informó la municipalidad.

La inversión para estas obras fue superior a los $1.9 millones; esta obra impulsa la reactivación económica y mejora la conectividad entre la Ruta Nacional 2 y las zonas industriales.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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