Proyecto de diputado oficialista molesta a la Iglesia católica por afectar a la Negrita

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Wilson Jiménez presentó un proyecto para trasladar cinco feriados al lunes siguiente, entre ellos el 2 de agosto; sin embargo, esta iniciativa no le gustó a la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

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Los obispos rechazan el proyecto porque consideran que el 2 de agosto es el día en que se celebra a la Virgen de los Ángeles.

Ellos señalaron que, entre los feriados que el diputado propone trasladar, no está el 15 de agosto, Día de la Madre, porque se considera un “día afectivo”, una de las celebraciones familiares de mayor significado y tradición en el país.

Esta justificación fue criticada por los obispos, quienes consideran que el 2 de agosto también es una fecha histórica y llena de tradiciones.

Un diputado del oficialismo presentó una iniciativa que busca trasladar feriados, entre ellos el 2 de agosto, a lunes, algo que rechazó la Conferencia Episcopal. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“¿Cuáles son los parámetros que se usan para dimensionar lo que es un ‘día afectivo’ y conservar el disfrute del feriado del 15 de agosto en su fecha actual por su fuerte arraigo en la sociedad y no el 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, cuando se trata de la fiesta religiosa con más convocatoria en el país?”, expresó la Conferencia Episcopal.

Los obispos señalaron que el 2 de agosto se celebra a la Virgen de los Ángeles en una fiesta nacional de fe y devoción.

“Confluyen entonces un hecho histórico y una celebración religiosa del culto católico, por lo que dicha celebración no tendría sentido en otro día por voluntad de un poder externo a la Iglesia católica, que tiene autonomía para regular y conservar su liturgia”, agregaron.

La Conferencia Episcopal opinó que, así como los feriados de Jueves y Viernes Santo se mantendrán, el 2 de agosto también debería conservarse.

Asimismo, consideraron que los peregrinos aprovechan el feriado para descansar y recuperar energías después de realizar la romería hasta Cartago.

Comisión inicia preparativos desde febrero

Luis Fernández, vocero de la Basílica de Los Ángeles, explicó que la comisión para las fiestas nacionales, la romería y la celebración del 2 de agosto trabaja en la logística desde febrero.

“No solamente se celebra el 2 de agosto, sino que se celebran nueve días de antelación, lo que llamamos una novena. Esta comisión tiene que estar trabajando a partir de febrero hasta la realización de las fiestas, que culminan con la pasada de la Virgen”, dijo.

En esta comisión participan varias autoridades, entre ellas la Municipalidad de Cartago y otras aledañas, Bomberos, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Cruz Roja y policías, por lo que cambiar el feriado afectaría la logística.

Todos los representantes se reúnen con meses de antelación porque hay que elaborar un plan de seguridad, según Fernández.

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“Se ven las actividades que se van a proponer para la novena, los cierres de calles, cuándo se empieza a ejecutar el plan operativo y todo eso. Hay que ponerse de acuerdo”, comentó.

Explicó que la logística toma tiempo porque hay personas que inician su camino hacia la Basílica días antes del 2 de agosto y se debe resguardar su seguridad durante el trayecto.

Una comisión inicia los preparativos para el 2 de agosto meses de antelación. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Romera en contra

Grace Durán, una romera de Tilarán, Guanacaste, contó que parte de los preparativos consiste en caminar por, lo menos, dos meses antes para acostumbrarse a las largas distancias.

“Si no tenemos fondos, hacemos alguna rifa. A finales de junio empieza uno a refrescar los lugares donde nos hospedamos, las personas que nos han colaborado con comidas y a buscar el transporte. Uno ya tiene la logística montada, es nada más como ir refrescando”, dijo.

En el caso de los romeros de Tilarán, inician la peregrinación seis días antes del 2 de agosto y caminan entre 45 y 48 kilómetros por día.

Lo más complicado de la peregrinación son las ampollas y los dolores musculares, pero aun así continúan su trayecto hacia la Basílica para pedirle oraciones a la Virgen.

¿Qué pasará si se aprueba la iniciativa?

El vocero de la Basílica comentó que aún no sabría qué pasará si se aprueba el traslado del feriado al lunes.

“Lo que sí sé es que es una fecha que se tiene que celebrar ese día. En ese caso, tendría que reunirse la Conferencia Episcopal para ver cuál sería la decisión más prudente; ojalá se pueda rescatar o mantener en el propio día”, dijo.

“Sería una lástima que se perdiera porque es un día muy significativo para la cultura costarricense y para la fe”, agregó.

Para Grace Durán, aunque se traslade el feriado, la fecha en honor a la Virgen se mantiene, por lo que harían la peregrinación para estar en Cartago el 2 de agosto.

“No nos parece el cambio de fecha porque eso no es un feriado, es el día de la Virgen. Motivaría a los compañeros a realizar la romería y llegar allá en la misma fecha que siempre hemos hecho”, opinó.

Los católicos consideran que el 2 de agosto no es un feriado, sino que es el día en que se honra a la Virgen de los Ángeles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La iniciativa del oficialismo

El diputado oficialista presentó la iniciativa de trasladar cinco feriados al lunes para que haya fines de semana largos. Para eso, pretende reformar el artículo 148 del Código de Trabajo.

Aseguró que se “ha evidenciado que los fines de semana largos tienen un impacto positivo para el turismo a nivel nacional, un sector sumamente importante para nuestro país”.

Los feriados propuestos para el traslado son:

11 de abril (Día de Juan Santamaría)

25 de julio (Día de la Anexión del Partido de Nicoya)

2 de agosto (Día de la Virgen de los Ángeles)

31 de agosto (Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense)

1 de diciembre (Día de la Abolición del Ejército).

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