Banco Central anuncia cuándo saldrá a la venta la última moneda coleccionable de 25 colones

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) lanzará la última moneda coleccionable de 25 colones, que forma parte de la serie de sitios emblemáticos de las provincias de Costa Rica.

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La sétima y última moneda es alusiva al teatro Nacional, ubicado en San José.

La imagen de la histórica estructura se apreciará en la moneda, tanto de colección como de circulación regular. Asimismo, en el reverso de la moneda se leen los textos “provincia de San José”, “Teatro Nacional” y “2023”, el año de la colección.

En la parte superior del anverso sobresalen las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”. También se pueden encontrar dos barras en la parte inferior, en alto relieve, que facilitan su reconocimiento al tacto.

El BCCR dio a conocer la última moneda de la serie de sitios emblemáticos de las provincias de Costa Rica. (Banco Central de Costa Rica/Banco Central de Costa Rica)

Esta moneda coleccionable tiene un costo de 8.400 colones. El BCCR sacará a la venta 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche, a partir del próximo miércoles 20 de mayo.

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¿Dónde se puede comprar la moneda?

De esta forma se distribuirán las monedas según la entidad financiera:

Banco de Costa Rica (San José, paseo Colón, San Rafael de Escazú, Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia, Nicoya, Puntarenas, Quepos y Limón): 700 monedas en estuche y 1.600 en acrílico.

Banco Nacional (A través del sitio web): 700 en estuche y 1.600 en acrílico.

Banco Popular (Catedral de San José, Paseo Colón y San Pedro): 500 en estuche y 500 en acrílico.

BAC Credomatic (Multicentro Desamparados, Multiplaza Escazú, Multiplaza del Este, City Mall, Terramall y Paseo de las Flores): 500 en estuche y 500 en acrílico.

Davibank (La Sabana y sucursales en San José, Alajuela, Cartago y Heredia): 750 en acrílico.

Banco Promérica (El Cedral, Escazú): 300 en estuche y 100 en acrílico.

Grupo Mutual Alajuela La Vivienda (Avenida Central de San José, oficina central y caja central de Alajuela y Heredia centro): 450 en estuche y 700 en acrílico.

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Tibás, Alajuela, San Pedro, Cartago centro y Oreamuno): 450 en estuche y 450 en acrílico.

Coopealianza (Pérez Zeledón, Naranjo, Nicoya, Uvita, Ciudad Neilly, Quepos, El Roble y Guápiles): 400 en estuche y 600 en acrílico.

Coopegrecia (Grecia y Sarchí): 400 en estuche y 550 en acrílico.

Coope San Ramón (San Ramón): 300 en estuche y 400 en acrílico.

Coopeande (San José, Pérez Zeledón, Alajuela, San Carlos, Turrialba, Heredia, Liberia, Nicoya, Ciudad Neilly, Limón y Guápiles): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Coopenae (San José): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Coopecar (Zarcero): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Coopesanmarcos (Tarrazú, Dota y León Cortés de San José): 200 en estuche y 200 en acrílico.

Coopavegra (Palmares): 150 en estuche y 150 en acrílico.

Asociación Numismática Costarricense (San José): 450 en estuche y 450 en acrílico.

También se podrá encontrar en los museos del BCCR luego de la fecha oficial de venta. Allí se encontrarán 250 monedas en estuche y 200 en acrílico.

En el caso de la moneda de circulación regular, a partir del 20 de mayo iniciará su circulación gradual a través de las entidades del Sistema Financiero Nacional.

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