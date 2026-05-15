Diputados de gobierno generan críticas tras respaldo a político señalado por presunto acoso

Los diputados de oposición cuestionaron fuertemente a los oficialistas por votar en contra de la apelación para evitar que se archivara la causa contra el exdiputado Fabricio Alvarado, por los presuntos delitos de hostigamiento sexual que habría cometido contra la también exdiputada Marolin Azofeifa.

Diputados de gobierno sepultaron investigación contra Fabricio Alvarado y la sanción que podía recibir. (Aarón Sequeira)

Varios legisladores les recordaron a los oficialistas que la propia presidenta Laura Fernández denunció públicamente haber sufrido presuntos acosos sexuales por parte de Alvarado, por lo que no entendían por qué lo defendían a capa y espada.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, fue uno de los diputados que tocó el tema y dijo no entender la reacción de los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

LEA MÁS: Diputados de oposición explotan contra Yara Jiménez por caso de sanción contra Fabricio Alvarado

“Yo no soy abogado, pero soy padre de una muchacha de 23 años y esto que pasó aquí en esta Asamblea Legislativa, yo no quisiera que jamás le pasara a mi hija... Ustedes son personas de valores; yo he tenido el gusto de conocer a muchos, son personas de valores cristianos, ustedes defienden a la familia, ustedes defienden la honorabilidad.

05/05/2026 Teatro Melico Salazar. Este martes la presidenta electa, Laura Fernández, presentó su gabinete, el equipo de ministros y presidentes ejecutivos que la acompañarán durante su gestión a partir de este viernes 8 de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco)

“Yo no sé por qué esta obsesión de defender a Fabricio Alvarado. Ya pasó en la legislatura anterior cuando se rompió el cuórum para evitar este voto y vuelve a pasar hoy (jueves)”, expresó el legislador.

Recordó que Laura Fernández lo acusó de acoso sexual

Ramírez cuestionó los votos de los oficialistas y recordó el lamentable episodio que Laura Fernández reveló públicamente sobre Fabricio Alvarado.

“Una persona que fue acusada de acoso sexual por la propia presidenta de la República, por la presidenta que ustedes llevaron a la silla presidencial.

Fabricio Alvarado es investigado por tres denuncias de presuntos abusos sexuales. (Asamblea Legislativa)

“¿Cómo es posible que estemos defendiendo a esa persona que acosó a la presidenta Laura Fernández? ¡Y con los votos de ustedes! Yo de verdad, o no soy político, o no entiendo nada de cómo es que estas cosas funcionan, porque para mí, si ustedes votan a conciencia, aquí tendríamos un acuerdo mayoritario de que tiene que haber una sanción de esta práctica inaceptable", agregó el jefe de fracción del PLN.

LEA MÁS: Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, tomó importante decisión sobre Fabricio Alvarado

La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, también recordó la denuncia hecha por Laura Fernández y le envió un mensaje solidario.

“Esta resolución, compañeras y compañeros, no tiene ningún fundamento jurídico ni político, ni mucho menos ético. A nosotras, las mujeres políticas de este plenario, nos costó muchísimo llegar aquí donde estamos. Estoy segura de eso. Nos ha costado muchísimas violencias, y una de esas violencias les quiero mostrar a continuación”, dijo Sigrid antes de reproducir el video donde Fernández asegura que Fabricio Alvarado la habría arrinconado en una oficina con el pretexto de regalarle una Biblia.

Álvaro Ramírez dice no entender porqué el oficialismo protege a Fabricio Alvarado

“Doña Laura Fernández, señora presidenta, mi solidaridad con usted y con todas las víctimas de violencia sexual en este país. ¿A ustedes les parece poco el testimonio público de la señora presidenta de la República? Yo no sé, no quisiera pensar que sigue habiendo ticos con corona en ese país", expresó la legisladora después de ver el video.

LEA MÁS: Las cinco pulseras que Nogui Acosta nunca se quita por fe y para que lo protejan de las malas vibras

Oficialistas defienden su posición

Nogui Acosta, jefe de fracción de PPSO, argumentó que la posición del partido de gobierno no es por el fondo.

“Aquí no estamos juzgando a don Fabricio Alvarado, sino definiendo la legalidad de seguir con el procedimiento o no. No estamos votando esa sanción”, alegó.

Sigrid Segura puso el video de cuando Laura Fernandez dijo que Fabrico Alvarado la acosó sexualmente

“Yo sí tengo hijas y entiendo muy bien cuáles son las consecuencias. No tratemos de torcer las cosas, ni estamos valorando si Fabricio Alvarado incurrió en esa conducta o no, no somos capaces de hacerlo, porque la normativa no lo permite”, expresó.

Por su parte, la diputada Marta Esquivel dijo que, según un oficio legal del 2016, queda claro que la Asamblea Legislativa no tiene potestad de imponer una sanción a una persona que dejó de ser diputado de la República y no tiene ningún vínculo con la función pública.