Diputados de oposición explotan contra Yara Jiménez por caso de sanción contra Fabricio Alvarado

La oposición realizó una conferencia de prensa después de que se diera a conocer la decisión de la presidenta de la Asamblea Legislativa,Yara Jiménez, de no continuar con el proceso de sanción contra Fabricio Alvarado.

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La diputada de la coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, rechazó dicha resolución.

En un video compartido en redes sociales, la también ex primera dama de la República se mostró molesta ante la decisión de Jiménez.

La diputada Claudia Dobles expresó su rechazo por la decisión de Yara Jiménez de no continuar con el proceso de sanción contra Fabricio Alvarado. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Me parece vergonzoso que acabamos de recibir por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa una resolución en la que dice que no va a culminar el proceso de sanción de Fabricio Alvarado, justificándose en algo que es contrario a toda jurisprudencia y es que el señor ya no es diputado”, dijo.

La legisladora comentó que hay una jurisprudencia que señala que el proceso debería finalizar.

Por su parte, José María Villalta, jefe de fracción de Frente Amplio, calificó la decisión como vergonzosa.

“Hoy lamentablemente hemos presenciado un acto vergonzoso, carente de fundamento jurídico, que más bien implica garantizar y reforzar la impunidad para los acosadores sexuales”, indicó en una conferencia de prensa tras la resolución.

“Hemos presentado una resolución donde en esta Asamblea Legislativa se pretende institucionalizar la red de cuido y la protección a las y los acosadores sexuales, señalando una señal peligrosísima y vergonzosa a todas las mujeres que sufren de acoso sexual en Costa Rica”, agregó.

El diputado José María Villalta calificó la resolución de Yara Jiménez como vergonzosa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El diputado señaló que esto no se trata de una denuncia presentada contra un exdiputado, sino contra un legislador que se encontraba en ejercicio, y el proceso se realizó cuando Alvarado aún era diputado y pudo ejercer su derecho de defensa hasta que se rindieron los informes.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su indignación por la decisión de la presidenta de la Asamblea Legislativa.

“El mensaje fue claro y fuerte: impunidad ética, impunidad moral. Esto no puede seguir pasando en Costa Rica y esta Asamblea Legislativa no puede dar ese ejemplo y esa señal al pueblo costarricense. Nosotros hemos insistido y hemos enviado una carta pidiéndole a la señora presidenta que pusiéramos este tema a votación para concluir el procedimiento y nos dijo que sí”, dijo.

El diputado Álvaro Ramírez también se opuso a la decisión de la presidenta de la Asamblea Legislativa de no someter a votación la sanción contra Fabricio Alvarado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, leyó un extracto de una resolución de la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia de Fabricio Alvarado en el que señalaba que era necesario que la actual Asamblea Legislativa valorara los informes de la sanción.

Abril Gordienko leyó un extracto del informe de la Defensoría de los Habitantes que señalaba que era necesario valorar los informes de la sanción. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El proceso quedó inconcluso en la Asamblea Legislativa anterior, pues no hubo cuórum para realizar la votación de la sanción contra Fabricio Alvarado.

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La justificación de Yara Jiménez

La presidenta de la Asamblea Legislativa y diputada oficialista leyó una resolución en el plenario explicando que el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual establece que los diputados en ejercicio pueden ser sancionados en este tipo de situaciones.

Por eso, como Fabricio Alvarado ya no es legislador, no vio viable que el proceso continuara en el plenario.

Yara Jiménez señaló que, como Fabricio Alvarado ya no es diputado, no veía viable que el proceso continuara. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, José María Villalta señaló que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa finalizar el proceso en la vía legislativa y por eso la oposición va a apelar la resolución de Yara Jiménez.

Álvaro Ramírez comentó que el departamento de asesoría legal de la Asamblea Legislativa les dio un informe diciendo que sí se podía concluir el procedimiento y se podía someter la sanción a votación.

Recordemos que el exlegislador está enfrentando tres casos de presunto abuso sexual, entre ellos el de Marolin Azofeifa, quien también lo denunció en la Asamblea Legislativa, en la vía penal.

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