¿Por qué el precio del dólar tan bajo no es tan bueno para la economía del país? Se lo explicamos en sencillo

El tipo de cambio que se ha presentado en Costa Rica ha generado problemas para las empresas, ya sean pequeñas o grandes, pues al estar el dólar tan bajo los costos de operación pueden subir.

¿Cómo se mastica eso? Es lo que le vamos a explicar en la siguiente nota.

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Esto fue lo que le pasó a la empresa Fresh Del Monte, que tuvo que cerrar cuatro fincas bananeras ubicadas en Limón.

La compañía indicó que el cierre ocurre por la caída del dólar, al punto de que pasó de niveles cercanos a 700 colones a aproximadamente 450 colones por dólar.

Los economistas explicaron que el tipo de cambio ha afectado a grandes y pequeñas empresas porque reduce su competitividad. Prefieren cerrar por los altos costos. (Izzuanroslan (Shutterstock)/Shutterstock)

Un factor que afectó a Fresh Del Monte es el alto costo de los insumos como combustible, logística y materiales agrícolas.

“En un negocio de márgenes reducidos, con precios fijados en dólares y con una capacidad limitada para ajustar precios, la combinación de estas presiones ha incrementado significativamente los costos de producción, generando un efecto acumulativo sobre los márgenes que resulta cada vez más difícil de absorber”, indicó la empresa.

“En términos prácticos, fincas que eran viables hace apenas algunos años hoy operan con pérdidas”, añadió.

Los economistas Leiner Vargas y Ennio Rodríguez señalaron que Fresh Del Monte no es la única empresa que se vio afectada, sino también otras, al punto de que pronto podrían cerrar fincas o plantas.

“Para las fincas agroindustriales de exportación, tanto de piña, banano, melón, café y otros, genera un impacto muy importante porque sus ingresos son en dólares y buena parte de sus costos los tienen que pagar en colones”, dijo Leiner Vargas.

El economista explicó que, al hacer el cambio de moneda, cada vez reciben menos colones equivalentes por el dólar que exportan y eso reduce la competitividad de las empresas.

Por ejemplo, Del Monte exporta una caja de piña y recibe $10, antes, esos $10 podían convertirse en unos ¢6.000 si el dólar estaba alto, pero si el dólar baja mucho, esos mismos $10 tal vez se convierten en solo ¢5.000, por los que los ingresos bajaron y los costos, en colones, subieron o en el mejor de los casos se mantuvieron.

Debido al incremento de los costos, las empresas prefieren cerrar antes que seguir operando porque no producen tanto.

“Es urgente evaluar el sistema cambiario costarricense para tener una propuesta más realista y que afecte menos porque al final son 800 familias (que tenían empleo en Fresh Del Monte) las que se quedaron sin su ingreso y también dejaron de contribuir a la Seguridad Social para sus pensiones y su seguro”, dijo Vargas.

Por su parte, Ennio Rodríguez comentó que los costos en colones con ingresos en dólares significan que cada vez son mayores, provocando que los niveles de rentabilidad se vengan abajo al punto en que las empresas empiezan a incurrir en pérdidas.

“Los costos en colones van a ir aumentando o han venido aumentando por la apreciación del colón cada vez que el dólar pierde valor. Eso hace que las empresas cierren”, dijo.

La empresa Fresh Del Monte anunció el cierre de 4 fincas bananeras en Costa Rica. Más de 850 personas se quedaron sin empleo por el cierre. (Foto de JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP). (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Empresas exportadoras son las perdedoras frente al tipo de cambio

Ennio Rodríguez indicó que en el tipo de cambio hay ganadores y perdedores.

Entre los perdedores están las empresas exportadoras, mientras que entre los ganadores están las empresas importadoras, por ejemplo, de vehículos y electrodomésticos, así como las personas que pueden endeudarse en dólares.

“Los viajes al extranjero para quienes puedan hacerlo también porque ahora tienen un menor costo en colones”, indicó Rodríguez.

El economista explicó que el tipo de cambio favorece a las empresas importadoras porque el poder adquisitivo en dólares ha aumentado, entonces muchas personas han podido comprar carros, motos, electrodomésticos y televisores.

De hecho, Leiner Vargas señaló que, mientras el tipo de cambio favorece a las personas que quieren alquilar o comprar una casa, afecta a las pequeñas y grandes empresas.

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“Como personas que podemos endeudarnos con un vehículo o una casa en dólares, el tener el tipo de cambio del dólar tan devaluado nos favorece”, dijo.

¿Qué dice la Cámara de Industrias?

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) indicó que pronto se darán a conocer los resultados de la Encuesta Anual de Perspectivas Empresariales 2026, la cual mencionará los factores que afectan la competitividad de las empresas.

No obstante, la Cámara compartió con este medio los resultados de la misma encuesta que fueron publicados el año pasado.

En dicho sondeo se señaló que los principales problemas por los cuales las empresas manufactureras sienten que cada vez es más difícil competir son el tipo de cambio, las cargas sociales y la falta de personal capacitado.

Asimismo, otros problemas que han afectado a las empresas son la infraestructura deficiente, ya sean carreteras y puertos, la inseguridad, el alto costo de la electricidad y más.

Una encuesta del CICR publicada en 2025 señaló que uno de los problemas que afectaban a las empresas era el tipo de cambio. (Shutterstock/Shutterstock)

La encuesta de la CICR indicó que, mientras las empresas grandes se preocupan más por el tipo de cambio y la infraestructura, las pymes son golpeadas por las cargas sociales.

La Cámara compartió una serie de soluciones como cambios al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para formar mejor personal técnico, reformas para bajar costos eléctricos, modernizar leyes laborales, entre otras.

¿Aumentará el dólar?

El economista Ennio Rodríguez indicó que el alza del dólar podría generarse por el aumento en el precio de las importaciones debido al costo del transporte, la logística y el precio del petróleo.

“Vamos a tener una factura más grande en divisas por las mismas compras, eso generaría presión al alza del dólar. Eso va a depender de cómo lo quiera manejar el Banco Central, que también tiene reservas”, dijo.

Debido a que la situación es incierta en cuanto al futuro del tipo de cambio, el experto recomendó prudencia a las personas que quieren endeudarse en dólares.

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