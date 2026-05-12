Diputado rescata una de las batallas perdidas de Pilar Cisneros para hacer cambio histórico con feriados

Uno de los nuevos diputados oficialistas rescató una de las batallas perdidas de Pilar Cisneros para intentar de nuevo hacer un cambio histórico con los feriados.

Wilson Jiménez, legislador del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó una iniciativa que tiene como fin beneficiar el turismo nacional y priorizar la salud mental de la clase trabajadora.

Diputado propone un cambio histórico con los feriados. (Shutterstock)

El proyecto de ley busca que cinco feriados se trasladen a lunes y que, de esa manera, se generen fines de semana largos.

“Las buenas iniciativas deben retomarse; la experiencia reciente de realizar estos traslados ha evidenciado que los fines de semana largos tienen un impacto positivo para el turismo a nivel nacional, un sector sumamente importante para nuestro país”, afirmó el diputado Jiménez.

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Cambio en el código de trabajo

La iniciativa propone reformar el artículo 148 del Código de Trabajo para trasladar el disfrute de feriados específicos a los días lunes.

Esta iniciativa busca consolidar fines de semana largos que dinamicen las economías regionales y permitan a las familias costarricenses un descanso de calidad sin afectar la productividad del país.

“No estamos hablando solamente de días libres. Estamos hablando de una propuesta que reconoce la importancia de la salud mental, el tiempo en familia y el impacto positivo que eso tiene en la economía.

“Este proyecto busca darle a las personas más tiempo de calidad y, al mismo tiempo, apoyar a los comercios y emprendimientos locales en todo el país”, agregó el legislador.

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Pilar Cisneros intentó hacer algo similiar, pero no tuvo el apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Un gran cambio con respecto al proyecto de Pilar Cisneros

El diputado también destacó que se tomó en cuenta la opinión de la gente y por eso algunas fechas importantes se mantendrán en su día original.

“El 15 de agosto, Día de la Madre, no se mueve. Sabemos lo importante que es esta celebración para muchas familias y queremos respetar esa tradición”, enfatizó.

Los otros feriados que no se tocarían, es decir, se celebrarían el propio día, serían: 1 de enero, Jueves y Viernes Santos, 1 de mayo (Día del Trabajador), 15 de setiembre (Día de la Independencia) y 25 de diciembre (Navidad).

Eso quiere decir que los feriados que sí se pasarían de día para el lunes siguiente serían: 11 de abril (Día de Juan Santamaría), el 25 de julio (Día de la Anexión del Partido de Nicoya), el 2 de agosto (Día de la Virgen de Los Ángeles), 31 de agosto (Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense), y el 1 de diciembre (Día de la Abolición del Ejército).

La exdiputada Cisneros había presentado un proyecto de ley muy similar, pero ese sí pasaba el disfrute del Día de la Madre para el lunes inmediato.

Muchos legisladores se opusieron argumentando que ese día era especial y que cambiar la celebración de fecha le quitaba en gran medida el sentido, por eso la iniciativa no prosperó.