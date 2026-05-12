Llegó la noticia que todos querían escuchar sobre el tren rápido de pasajeros que promete aliviar las presas

Los diputados aprobaron este lunes 11 de mayo uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Laura Fernández, con el que esperan aliviar las terribles presas que agobian a los costarricenses todos los días.

Los legisladores le dieron el sí en segundo debate al crédito para la construcción del tren rápido de pasajeros. La votación fue unánime, ya que tuvo el apoyo de los 56 diputados que estaban en el plenario.

Los diputados aprobaron el proyecto del tren rápido de pasajeros. (Archivo)

La iniciativa fue presentada en setiembre anterior por el gobierno de Rodrigo Chaves. En un principio, Claudia Dobles, cuando era la primera dama, había presentado un proyecto de este tipo, pero el exmandatario lo desechó; luego el Poder Ejecutivo presentó su propia versión del proyecto.

La presidenta, Laura Fernández, había señalado desde hace meses que ese proyecto está entre las prioridades de su gobierno; incluso, había negociado con los diputados anteriores para que lo dejaran aprobado.

Todas las fracciones accedieron a hacerlo, pero al final no se pudo porque no hubo quórum en las últimas dos sesiones debido a las ausencias de los anteriores diputados oficialistas, los de Nueva República y algunos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Los diputados también aprobaron este lunes un crédito para una agricultura sostenible y competitiva en Costa Rica, y otro para financiar el programa de reconstrucción y desarrollo territorial resiliente al clima. Los tres créditos figuran en la lista de prioridades que la presidenta Laura Fernández había entregado a los diputados anteriores

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Consulta a la Sala Constitucional

Luego de eso, el proyecto enfrentó una nueva traba. Los anteriores diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) lo enviaron a una consulta a la Sala Constitucional, por lo que eso frenó el proceso legislativo.

El jueves anterior se supo que la Sala rechazó la consulta de los verdiblancos, por lo que se desbloqueó el trámite.

La iniciativa tiene como fin aliviar las presas que agobian a los costarricenses. (Rafael Pacheco)

Álvaro Bermúdez, presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), dijo que, pese a los atrasos en el Congreso, ellos han estado trabajando en sacar el proyecto adelante.

“Nosotros en el Incofer seguimos trabajando para que el proyecto sea una realidad; hay mucho trabajo que hacer, está la parte de las expropiaciones, está toda la preparación previa al proyecto, así que seguimos trabajando”, aseguró.

Si todo sale como lo planeado, “iniciaríamos la construcción el año 2028. La primera fase estaría finalizada entre el 2029-2030 y la totalidad del proyecto estaría entre el 2030-2031″, detalló.

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Enorme inversión

El crédito para desarrollar este proyecto es de $800 millones. El BCIE aportará $550 millones, de los cuales $178 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima, mientras que el Banco Europeo de Inversiones contribuirá con $250 millones.

Adicionalmente, habrá una donación de $21 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima.

Álvaro Bermúdez detalló que la primera línea que trabajarán irá desde San José hasta Paraíso de Cartago. La línea dos (que se trabajará después) irá de San José a Alajuela, pasando por Heredia.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta un dato muy importante sobre el proyecto. El precio promedio del pasaje que se calcula sería de ¢1.245 por viaje. La iniciativa no contempla subsidios estatales, por lo que el costo recaería directamente en los usuarios.

La oposición votó a favor del crédito pese a tener dudas con detalles del proyecto. (John Durán)

Diputados opositores tienen dudas, pero votaron a favor

Los 26 diputados de las fracciones opositoras dijeron tener algunas dudas con temas del proyecto de ley del oficialismo, pero aun así votaron a favor porque son conscientes de la gran urgencia de aprobar el proyecto.

“Si bien persisten preocupaciones por el elevado costo de los pasajes para las personas usuarias, y que frente a la magnitud de la inversión se pudo haber obtenido una obra de mayor alcance, aprobaremos el proyecto por ser la iniciativa posible en el contexto actual”, informaron por medio de un comunicado los legisladores del bloque democrático nacional, como se hacen llamar los opositores.

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Ellos anunciaron horas antes de que se llevara a cabo la votación, que apoyarían la aprobación del crédito por $800 millones para el proyecto del tren, con el respaldo del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Este es un proyecto de obra pública necesaria y hay razones técnicas que lo sustentan. El Índice de Tráfico del año 2026 de Numbeo sitúa al país en el segundo puesto de congestión vehicular, solo por detrás de Nigeria.

Claudia Dobles había propuesto un proyecto similar cuando era primera dama. (Archivo)

“El Programa Estado de la Nación estimó pérdidas económicas superiores a ¢1,6 billones anuales por ineficiencia, pérdida de productividad, costo a las personas trabajadoras y alto consumo de combustible, que además impacta el ambiente", agregó el bloque.

Los legisladores aseguran que el tren es una obra que impactaría de manera directa a más de 1,5 millones de personas en la Gran Área Metropolitana.

“Hablamos de miles de trabajadores, estudiantes, adultos mayores y familias enteras que hoy pierden horas de su vida en presas, buses saturados y recorridos cada vez más lentos”, detallaron.