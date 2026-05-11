Obras del MOPT impactarán el tránsito en esta ruta a partir de este martes

Si usted es vecino de Grecia o alrededores y se desplaza hacia San José todos los días por motivos del trabajo o por algún mandado, debe tomar previsiones a partir de este martes 12 de mayo por las obras que realizará el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

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Resulta que las autoridades anunciaron que a partir de este martes empezarán los trabajos de intervención de espaldones en un tramo de 600 metros de la ruta nacional 1.

Estos trabajos forman parte de la construcción del intercambio de Grecia.

Según el MOPT, estas obras permitirán ensanchar los carriles en ambos sentidos de la ruta San José-San Ramón y viceversa.

Debido a las obras que se realizarán en ruta 1 a partir de este martes 12 de mayo, los conductores provenientes de Grecia y alrededores deberán tomar previsiones. (MOPT/MOPT)

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¿Afectará el tránsito?

Las autoridades indicaron que, debido a las obras que realizarán a partir del martes, se habilitará solamente un carril por sentido en la zona.

Se recomienda a los conductores armarse de paciencia y estar atentos a la señalización colocada para orientar el tránsito.

Asimismo, deben conducir por la zona con un límite de velocidad de 30 km/h para evitar graves incidentes.

Se desconoce por cuánto tiempo se realizarán las obras.

Debido a las obras que se realizarán en ruta 1 a partir de este martes 12 de mayo, los conductores provenientes de Grecia y alrededores deberán tomar previsiones. (MOPT/MOPT)

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