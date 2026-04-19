El curioso mensaje del MOPT en una red social sobre algo básico al conducir y las sinceras respuestas de la gente

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo una curiosa aclaración en su cuenta de Facebook sobre algo básico a la hora de conducir que muchos choferes hacen mal.

Se trata del uso de las luces de emergencia que muchos conductores usan para todo, menos para lo que realmente es.

Muchos conductores usan mal las luces de emergencia. (Shutterstokc)

El MOPT publicó en la red social un mensaje y lo repitió tres veces más con tal de que a los choferes les quede claro de una vez por todas. Lo que escribió fue:

“Repitamos: ‘Las luces de emergencia son para anunciar una emergencia, un imprevisto, para alertar, para avisar que algo atípico está o va a suceder. No son para anunciar que se va a estacionar. Se debe encender la direccional correspondiente para indicar que se va a estacionar, la derecha o la izquierda’”, esa misma leyenda la repitió en el mismo posteo tres veces más.

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El MOPT recuerda cuál es el uso correcto de las luces de emergencia. (Canva)

La gente reconoce que las usan para cosas que no deben

Muchas personas respondieron la publicación del MOPT y se pasaron de sinceros porque precisamente mencionaron que usan las benditas luces de emergencia para cosas que, en realidad, no son su fin.

“También son lucecitas de agradecimiento cuando le dan campo”, escribió una usuaria.

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“Yo las uso cuando estoy en un parqueo y me voy a estacionar hacia atrás, para que no se me peguen tanto”, respondió otro.

“Creo que todos la usamos para alertar de que vamos a frenar o estamos estacionados”, comentó una persona.

“Yo las uso cuando doy campo, cuando freno por un perro, para dar gracias y hasta para parquear de emergencia”, agregó alguien más.

“Yo uso las luces de emergencia como de parqueo y punto”, escribió un cabezón.