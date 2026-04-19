CCSS anuncia reforma que cambiará la forma en la que se otorgan las incapacidades en el país

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó una reforma que cambia de manera sustancial la forma en que se otorgan las incapacidades médicas en Costa Rica.

A partir de ahora será obligatorio aplicar un mismo criterio para definir cuántos días de incapacidad corresponden a cada diagnóstico.

Ahora habrá un catálogo que los médicos deben seguir para otorgar incapacidades. (José Cordero)

La entidad informó que la decisión busca eliminar las diferencias que existen entre médicos, establecimientos de salud y si se otorgan en la Caja o con recomendación médica privada, donde personas con una misma condición podían recibir incapacidades de distinta duración.

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“Con la modificación al artículo 30 del reglamento institucional, se establece como obligatoria la aplicación del Catálogo de diagnósticos más frecuentes en incapacidades, que fija rangos de días según la enfermedad y deberá utilizarse tanto en consulta externa como en los servicios de emergencias.

“En la práctica, esto significa que la duración de una incapacidad ya no dependerá del criterio individual del profesional ni del lugar donde se atienda la persona, sino que se aplicará un parámetro común en todo el país”, informó la Caja.

La idea del cambio es unificar el tema de las incapacidades. (Freepik)

Buscan equidad y coherencia

La presidenta ejecutiva de la entidad, Mónica Taylor Hernández, explicó que la Caja tiene la responsabilidad de garantizar equidad y coherencia en decisiones que impactan directamente a los trabajadores y al sistema de seguridad social. Esta reforma ordena, estandariza y da claridad sobre cómo se otorgan las incapacidades médicas.

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Uno de los principales cambios es que la regulación ya no se limitará a los servicios propios de la institución. Por primera vez, también abarcará las incapacidades recomendadas por la medicina privada, la medicina de empresa, las aseguradoras y otros proveedores externos, ampliando el alcance del control institucional.

La doctora Paula Villalobos Solano, coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, dijo que la ausencia de criterios uniformes generó durante años diferencias difíciles de justificar desde el punto de vista técnico.

Con este catálogo se establecen parámetros claros para que, ante un mismo diagnóstico, la incapacidad tenga una duración similar en cualquier parte del país.

El cambio debe someterse a una audiencia pública. (Rafael Pacheco)

Debe darse una audiencia pública

Antes de entrar en vigencia definitiva, el acuerdo deberá someterse a un proceso de audiencia pública, conforme lo establece la normativa vigente.

La Caja justifica la reforma argumentando que responde a hallazgos de Auditoría Interna que evidenciaron falta de uniformidad y posibles inequidades en el otorgamiento de incapacidades, derivadas de la discrecionalidad y la aplicación desigual de criterios médicos.

La Gerencia Médica concentrará la potestad de actualizar o modificar el catálogo, previo análisis técnico, con el fin de reducir variaciones no reguladas y fortalecer la trazabilidad y el control interno.