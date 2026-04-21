CCSS anuncia gran cambio a la hora de recetar medicamentos a los pacientes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció un cambio importante que tiene que ver con la forma en la que se recetan los medicamentos a los pacientes.

La institución informó que un total de 307 médicos generales de 15 áreas de salud del país, ya están capacitados para prescribir medicamentos que antes eran exclusivos de médicos especialistas. Esto es parte de la Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención que impulsa la Caja.

Ahora médicos generales de la CCSS pueden recetar ciertos medicamentos. (Canva)

“En esta primera etapa, los profesionales recibieron formación para prescribir, en el primer nivel de atención, rosuvastatina y fenofibrato, utilizados para tratar niveles altos de colesterol y triglicéridos, así como glicazida para el manejo de la diabetes tipo 2″, detalló la Caja.

Para el gerente médico de la institución, el doctor Alexánder Sánchez Cabo, con esto la Caja da un paso concreto hacia una atención más oportuna, resolutiva y cercana, mediante el fortalecimiento del primer nivel de atención en todo el país.

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“En la práctica, esto significa que muchos pacientes ya no tendrán que esperar una referencia o una cita adicional para iniciar o ajustar su tratamiento, porque ahora podrán resolverlo directamente en el ebáis.

“Esto nos permite reducir tiempos de espera, evitar traslados innecesarios y brindar una atención más ágil, cerca del hogar de las personas”, expresó el jerarca.

La CCSS tiene un plan piloto que luego extenderá por todo el país. (Shutterstock)

En julio se habilitará la prescripción en los ebáis

De acuerdo con la doctora María de la Paz Andrade, miembro del equipo de la estrategia, a partir de julio se habilitará la prescripción de estos medicamentos en los ebáis.

“Progresivamente se ampliará la disponibilidad hasta alcanzar un total de doce medicamentos”, indicó.

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La capacitación se desarrolló en modalidad virtual, mediante un curso autogestionado de ocho horas impartido por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS).

El proceso permitió actualizar a los médicos en el manejo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad.

Además de fortalecer conocimientos, la iniciativa permitirá estandarizar la atención en los equipos básicos de atención integral en salud (ebáis) y evitar referencias innecesarias a especialistas.

Con el cambio pretenden agilizar el acceso a medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas. (Jorge Castillo)

Ya inició la segunda etapa del proyecto

Por su parte, la doctora Daniela Zamora Portuguez, coordinadora del equipo técnico, señaló que ya inició la segunda fase del proceso, que consiste en la capacitación del resto de médicos generales del país, de forma escalonada, comenzando en las regiones Brunca y Chorotega.

Asimismo, se preparan nuevas capacitaciones sobre asma y osteoporosis, vinculadas a la ampliación de la prescripción de medicamentos, así como procesos formativos dirigidos a personal de enfermería, nutrición y farmacia.

La estrategia contempla un plan piloto en 15 áreas de salud: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Cóbano, Garabito, Carrillo, Nicoya, Los Chiles, Pital, Limón, Talamanca, Alajuela Central, Tibás-Uruca-Merced, Cartago y Mata Redonda-Hospital. Estos establecimientos servirán como modelo para su posterior ampliación a nivel nacional.