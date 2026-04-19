Listas de espera de la CCSS: 2.504 médicos dieron un histórico paso este domingo para mejorar la atención

2.504 médicos dieron un gran paso este domingo en un hecho histórico que da esperanza en el proceso de contratar nuevos especialistas y así disminuir las enormes listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Todos ellos hicieron el examen único para optar por plazas de médico residente. El proceso contó con el apoyo de más de 170 colaboradores que garantizaron la correcta ejecución de las labores administrativas y logísticas requeridas para una convocatoria de esta magnitud, asegurando condiciones de transparencia, eficiencia y equidad para todos los postulantes.

2.504 médicos hicieron examen para optar por una especialidad. (CCSS)

El gerente médico de la CCSS, Alexander Sánchez Cabo, destacó que la alta participación constituye una señal positiva para el sistema de salud.

“Contar con esta respuesta por parte de los profesionales en medicina nos llena de optimismo. Su interés por especializarse es una pieza clave para ofrecer soluciones a largo plazo y garantizar que nuestra población reciba la atención oportuna que merece”, afirmó.

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Crisis de especialistas

Sánchez señaló además que el proceso representa un avance estratégico para enfrentar la crisis de especialistas que ha afectado al sector salud en los últimos años, al fortalecer la capacidad de atención de los servicios en hospitales y áreas de salud en todo el país.

El director ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), Juan Carlos Esquivel Sánchez, explicó que la organización del examen responde a criterios técnicos rigurosos y a un enfoque de mejora continua.

Todos los médicos que hicieron el examen quieren optar por una especialidad. (CCSS)

La institución “dispondrá de los recursos humanos y logísticos necesarios para asegurar un proceso transparente y eficiente, en el que se seleccionen los perfiles mejor calificados”, aseguró.

Esquivel agregó que el proceso de formación y selección de especialistas dentro de la Caja se realiza garantizando que estos respondan a las necesidades del sistema de salud y contribuirán al fortalecimiento de la prestación de servicios en beneficio de la población.

El examen se llevó a cabo en las instalaciones de la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, en Montes de Oca, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

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Un informe de la auditoría interna de la Caja, presentado el 5 de noviembre del 2025, analizó la formación de especialistas, y también de la cantidad de personas en espera, así como el tiempo que deben aguardar, tanto para cirugías, como para citas médicas.

2.504 médicos hicieron examen para acceder a una especialidad

Estos son los preocupantes datos:

- Citas para consulta externa con especialistas: 343.048 personas; de ellas, 180.000 esperan que un especialista quirúrgico las vea. Tiempo de espera promedio: 567 días (un año y siete meses, aproximadamente).

- Exámenes diagnósticos: los datos son a marzo del 2025, cuando 723.156 aguardaban.

- Cirugías: 199.453 personas en espera, con un tiempo promedio de 430 días (poco más de un año y dos meses).