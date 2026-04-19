¿Es cierto que el INS aumentará en un 270% las primas de seguros para vehículos chinos? esto dice la entidad

El Instituto Nacional de Seguros (INS) se refirió a la versión que circula en el país sobre que la entidad aumentará en un 270% las primas de seguros para vehículos chinos.

La información causó mucha preocupación y dudas, sobre todo porque los vehículos chinos se han convertido en una opción atractiva para muchos costarricenses.

INS aclara a quienes les subirá la prima del seguro de vehículos. (Rafael Pacheco)

Ante la angustia y los rumores, Ricardo León, jefe de la Dirección de Automóviles del INS, dio una versión oficial sobre el tema.

“Desde la dirección de automóviles del INS nos vemos en la necesidad de aclarar que es absolutamente falso que el INS vaya a aplicar un aumento generalizado en las primas del seguro de automóviles del 270%.

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“Es importante aclarar que el INS tiene clientes individuales y seguros que se gestionan a través de pólizas colectivas. En el caso del Banco Nacional, en los últimos meses se realizó un acercamiento con la correduría para valorar un ajuste en las primas de un grupo en específico. Eran alrededor de 900 clientes con carros chinos que representan cerca del 33% de su cartera total”, detalló León.

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Aumento en primas de seguros del INS son para un grupo específico

No se logró un acuerdo

El funcionario informó que el INS planteó diferentes escenarios comerciales, sin embargo, no se logró un acuerdo satisfactorio para este grupo en específico.

“La aseguradora aclara nuevamente que este ajuste se planteó para un grupo reducido de alrededor de 900 clientes. Los demás asegurados mantienen las condiciones que se han comunicado oportunamente con el respaldo y la solidez que solamente INS puede brindar.

La institución dice que el aumento lo percibirán 900 dueños de carros chinos. (Rafael Pacheco)

“A nuestros más de 400.000 clientes les invitamos a que, en caso de que tengan dudas con sus coberturas o las tarifas, por favor, contáctenos por los canales habituales o comuníquese con su asesor de seguros”, agregó León.