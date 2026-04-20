¿Fue a cobrar su pensión y no pudo? Esto dice Hacienda

Si usted fue este lunes a cobrar su pensión, pero no pudo, deberá esperar, pues el Ministerio de Hacienda informó que el depósito se realizaría hasta la noche.

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Según el calendario del pago de pensiones, el depósito correspondía este lunes. Sin embargo, varios no recibieron el dinero la mañana de este 20 de abril.

Resulta que, hace unos días, Hacienda informó que el pago se realizaría en la noche porque ocurrió un incidente durante el procesamiento de la información de pagos.

Hacienda anunció que por un incidente, el pago de la pensión se atrasará este lunes. Los jubilados recibirán su dinero esta noche. (Canva/Stock)

El ministerio no detalló de qué se trataba ese incidente. Sin embargo, afirmó que el pago se realizaba en la noche para “asegurar la correcta ejecución del proceso, que permitirá ver reflejado el depósito en las cuentas bancarias de cada persona”.

Este anuncio ocasionó la molestia de varios pensionados, quienes lo calificaron como una burla.

“Es un descaro total, juegan con nuestros derechos”, “Cómo juegan con el dinero de las pensiones”, “Pongan esos pagos como eran antes, uno hace pagos de la casa como agua y luz ya con intereses”, son algunos comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de Hacienda.

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¿Cuándo se realizan los próximos pagos de la pensión?

Según el calendario de Hacienda, el próximo pago de las pensiones se realizará el 20 de mayo.

En junio, el depósito está previsto para el viernes 19 y, en julio, el lunes 20.

Así que, esté atento a la fecha para reclamar su dinero.

Según el calendario de pagos de las pensiones anunciado por Hacienda, el próximo pago se debe hacer el 20 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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