Docentes preocupados por algo que está pasando con los cambios en horarios del MEP

Los docentes de materias complementarias, como educación física, educación musical y educación para el hogar, están preocupados porque consideran que el aprendizaje de los niños se vería reducido con los nuevos módulos horarios que el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementará a partir del próximo año.

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Los módulos horarios sirven para organizar el tiempo de clases en bloques, lo que permite desarrollar mejor los contenidos sin tantas interrupciones.

A pesar de que el MEP indicó que este año no se aplicarían los cambios en los horarios, algunos centros educativos, al parecer, ya los están implementando.

Incluso, desde antes de que se anunciaran los nuevos módulos, en algunos centros ya habían eliminado o reducido estas materias. Los docentes temen que la situación empeore.

Los docentes de materias complementarias están preocupados por cambios en horarios académicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

No solo los estudiantes se verían afectados, sino también los educadores, ya que deben cumplir un total de 30 lecciones —incluyendo el planeamiento— para recibir su salario base. Algunos amplían el recargo de lecciones hasta un máximo de 48 para ganar más platica.

Existe una gran preocupación porque, con la poca oferta de materias complementarias, muchos docentes deben trasladarse entre varias escuelas para completar su jornada, lo que incluso les dificulta tomar sus tiempos de alimentación con tranquilidad.

Varios profesores de zonas como Turrialba, Pérez Zeledón y Hatillo compartieron con La Teja su molestia, pues consideran que las autoridades no reconocen que sus materias son igual de importantes que las básicas, como Matemáticas, Español o Ciencias.

“El director me llamó y me sentó con el profesor de música y el de educación física, y nos dijo: ‘Chiquillos, no sé qué va a pasar porque nos mandaron esta circular y nos están pidiendo que cambiemos esto’. Se nos vino abajo todo”, contó Adriana Mora, docente de educación para el hogar de la zona de los Santos.

Ella incluso tuvo que incapacitarse tras recibir la noticia, ya que su trabajo se vería afectado por los cambios.

“Cuando nos dieron ese nuevo horario, una compañera de inglés se puso pálida. Empezó a sudar frío”, relató una docente de Turrialba.

Otra docente, de una escuela ubicada en la Gran Área Metropolitana, comentó que eliminaron la clase de música y redujeron las lecciones de inglés.

Los educadores consultados señalaron que algunos supervisores estarían interpretando de forma distinta la información enviada por el MEP.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada, solo que nos dejen trabajar. Es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo”, dijo un docente que viaja desde Cartago a Pérez Zeledón, saliendo a las 3:00 a.m., para dar clases de educación física a las 7:00 a.m.

Las materias complementarias son importantes porque motivan a los estudiantes a permanecer en los centros educativos y a desarrollar sus talentos, además de alejarlos de situaciones de riesgo como las drogas o la criminalidad.

Por ejemplo, la educación física fomenta el trabajo en equipo y el respeto; la educación religiosa promueve valores, y las artes plásticas desarrollan la creatividad.

¿Qué dice la circular del MEP?

La circular DM-DVM-PICR-0003-2026, emitida el 24 de marzo, aclara cómo deben organizarse los horarios en las escuelas, especialmente en aquellas con doble jornada (mañana y tarde).

Se establece que el máximo es de 35 lecciones por semana, priorizando materias básicas como Español, Matemática, Ciencias y Estudios Sociales.

Además, se pueden incluir asignaturas como inglés y religión, siempre que haya docentes disponibles.

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El documento también indica que las materias complementarias deben impartirse dentro del horario regular siempre que sea posible, sin afectar las materias básicas.

Asimismo, señala que algunas asignaturas, como arte o educación física, pueden darse fuera del horario normal, pero con límites. En general, se permitirían hasta dos lecciones extra, siempre que la institución cuente con espacio, personal docente y que no se afecten aspectos como la alimentación o el transporte de los estudiantes.

Aunque en algunas escuelas no se imparten varias materias complementarias, los docentes están preocupados de que las lecciones se reduzcan aún más. (Cortesía de Ixel Barahona/Cortesía de Ixel Barahona)

Estos módulos buscan evitar una sobrecarga académica en los estudiantes.

El MEP indicó que en 2026 no habrá un límite estricto de lecciones por día; sin embargo, para 2027 se permitirá un máximo de cuatro lecciones extra, y para 2028 todas las escuelas deberán ajustarse a un máximo de nueve lecciones diarias.

MEP aclaró el cambio

Este medio consultó al MEP sobre la preocupación de los docentes ante estos cambios.

Como respuesta, el departamento de prensa compartió un video divulgado en la página de Facebook del ministerio, donde se aclaran algunos puntos de la circular.

La viceministra de Planificación Institucional, Alejandra Gutiérrez, afirmó que no es cierto que se estén disminuyendo o eliminando las materias complementarias.

Por su parte, la viceministra académica, Guiselle Alpízar, indicó que se mantienen las mismas condiciones en cuanto a la cantidad de lecciones de estas asignaturas.

Los docentes de materias complementarias creen que el MEP está priorizando otras materias que educación física, educación musical u otras complementarias. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo que sí cambia, y de manera positiva, es que se habilita toda la jornada institucional para impartir estas lecciones, distribuidas a lo largo de los cinco días de la semana, garantizando una permanencia adecuada del estudiante en el centro educativo”, explicó.

El MEP aseguró que el objetivo es ordenar las asignaturas; sin embargo, los docentes temen que la realidad sea distinta.

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