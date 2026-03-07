Terrible situación está afectando la educación de nuestros niños y jóvenes

Una terrible situación está ocurriendo en los centros educativos que afecta tanto a docentes como a estudiantes por un importante cambio.

Lamentablemente hay alumnos que no están recibiendo materias complementarias como inglés, educación física, artes plásticas, religión o música por diferentes factores, entre ellos la falta de docentes.

Karla Salguero, exviceministra de Educación, comentó a La Teja la existencia de centros educativos que no imparten estas materias, que son esenciales para la formación de los estudiantes.

La exviceministra de Educación y un docente advirtieron que muchos estudiantes no reciben materias complementarias, específicamente en escuelas unidocentes. (Cortesía de Ixel Barahona/Cortesía de Ixel Barahona)

De hecho, el estudio del Estado de la Educación, publicado el año pasado, detalló que las escuelas unidocentes presentan un currículo más reducido en comparación con otros centros, porque no en todas se ofrece inglés u otras materias complementarias.

Según datos del 2024, el Estado de la Educación señaló que, de 1.423 centros unidocentes, donde hay menos de 30 estudiantes, el 32,9% recibían inglés, el 26,6% educación física, el 20% educación religiosa y el 13,4% educación musical.

Las materias con menos porcentaje son informática (12,5%), radio interactiva, es decir inglés por radio (5%), artes plásticas (4,6%), educación para el hogar (2,3%) y artes industriales (1,5%).

Un docente de materias complementarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), quien pidió resguardar su identidad, explicó que hay centros educativos, especialmente escuelas pequeñas o unidocentes, que no imparten estas asignaturas porque no tienen suficientes docentes.

Indicó que los profesores trabajan por cantidad de lecciones. En el caso de materias complementarias deben cumplir un mínimo de 30 lecciones.

Para alcanzar ese mínimo muchos docentes deben movilizarse a diferentes centros educativos. En un solo día pueden ir hasta a tres o más escuelas.

Sin embargo, mediante un oficio DM-DVM-AC-0169-2026 se señaló que los docentes pueden dar cuatro o dos lecciones dependiendo de la cantidad de estudiantes.

“Significa que si una escuela tiene menos de 10 estudiantes uno solo puede dar dos lecciones. Si tiene 10 o más estudiantes puede dar cuatro. Creemos que esto es un retroceso en el derecho de los estudiantes a recibir la cantidad adecuada de materias en su currículo”, dijo.

Esto provoca que los estudiantes se queden sin posibilidades de desarrollar habilidades en música, deporte o arte, pues los docentes preferirían completar el mínimo de lecciones en centros educativos grandes y no en unidocentes.

“En la Dirección Regional de Puriscal, donde el supervisor obliga a los docentes de materias complementarias a completar las 30 lecciones en un mismo circuito donde la mayoría de escuelas son unidocentes, un profesor necesita 8 o hasta 10 escuelas para completar las 30 lecciones”, explicó.

Cabe mencionar que el MEP anunció que este año hay 1.195 escuelas unidocentes.

¿Por qué son importantes las materias complementarias?

El docente con quien conversamos señaló que educación física es importante porque no solo motiva a los estudiantes a permanecer en la escuela o colegio y soñar con llegar a ser deportistas, sino que también los aleja de drogas y organizaciones criminales.

“Educación física, pedagógicamente hablando, es enseñar a compartir, a respetar y a crear. Tal vez nosotros no vamos a salvar a un estudiante con dos lecciones, pero esas lecciones muchas veces ayudan a crear un deportista, artista o músico”, dijo.

En el caso de religión se enseñan valores y en artes plásticas se fomenta la creatividad.

Las materias complementarias son necesarias para la formación de los estudiantes en cuanto a la creatividad, pensamiento, entre otras capacidades. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No se está garantizando el derecho a una educación integral”

La exviceministra señaló que el problema central de esta situación es que no se les está garantizando a los estudiantes una educación integral.

“Estas materias no son relleno del currículo, forman parte del desarrollo integral del estudiantado. Cuando un estudiante no recibe estas asignaturas su formación queda incompleta, porque el sistema educativo está diseñado para desarrollar distintas dimensiones del aprendizaje: cognitivas, físicas, artísticas, emocionales y sociales”, dijo Salguero.

Según explicó, por medio de estas materias los alumnos desarrollan pensamiento, creatividad, salud física y habilidades sociales.

Salguero comentó que al eliminarse o reducirse estas asignaturas hay implicaciones pedagógicas como el empobrecimiento del proceso educativo, impacto en salud y desarrollo socioemocional y aumento de desigualdades educativas.

“La evidencia educativa y de salud pública muestra que estas materias ayudan a reducir el sedentarismo, mejorar la convivencia escolar, fortalecer la autoestima y prevenir problemas de salud infantil”, señaló.

El Estado de la Educación indicó que en el caso de inglés, los estudiantes que no recibieron esta materia en primaria llegarán rezagados a secundaria frente a quienes sí la recibieron.

La exviceministra Karla Salguero señaló que no se está garantizando el derecho a una educación integral a los estudiantes ante la falta de materias complementarias. (Cortesía de Ixel Barahona/Cortesía de Ixel Barahona)

No solo a estudiantes, afecta también a docentes

Salguero explicó que la situación también afecta a los docentes porque la reducción de lecciones implica pérdida de recargos, menos nombramientos e inestabilidad laboral.

Como los profesores trabajan por cantidad de lecciones y deben completar mínimo 30, en zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana deben dividir su tiempo movilizándose entre varios centros educativos.

“Eso es una sobrecarga laboral para los docentes que tienen que ir a tres escuelas en un solo día u ocho a la semana”, comentó el docente.

Señaló que una forma de solucionar el problema sería cambiar el currículum, aumentar lecciones o implementar talleres.

Se le consultó al MEP su postura sobre esta problemática y además se le pidieron explicaciones de por qué algunos centros educativos no imparten materias complementarias, así como cuáles, pero estamos a la espera de la respuesta.

