Venus y Saturno se verán muy cerca este fin de semana: así podrá observarlos

Los próximos días de marzo de 2026 traerán varios eventos astronómicos llamativos, entre ellos conjunciones entre planetas y el equinoccio, fenómenos que podrán observarse en diferentes momentos del mes.

De acuerdo con información del Centro de Ciencia y Tecnología (CIENTEC), el cielo ofrecerá encuentros visuales entre planetas y la Luna, además de fases lunares que acompañarán estos eventos.

Un eclipse solar total generará varios minutos de oscuridad en pleno día en una franja específica del planeta. (Canva Stock/Antenore de Getty Images Signature / Brian Sevald de Getty Images)

Eventos del mes

El calendario astronómico incluye:

7 y 8 de marzo: conjunción de Venus y Saturno

conjunción de 11 de marzo: Luna en cuarto menguante

Luna en 17 de marzo: conjunción de la Luna, Mercurio y Marte

conjunción de 19 de marzo: Luna nueva

20 de marzo: conjunción de la Luna y Venus

conjunción de 20 de marzo: Equinoccio de primavera en el hemisferio norte (8:45 a. m.)

25 de marzo: Luna en cuarto creciente

Luna en 26 de marzo: conjunción de la Luna y Júpiter

Venus y Saturno se verán muy cerca

Uno de los eventos más llamativos será la conjunción entre Venus y Saturno los días 7 y 8 de marzo.

Durante esas fechas, ambos planetas se verán muy próximos en el cielo, con una separación de apenas un grado, lo que equivale aproximadamente al espacio que ocupan dos lunas llenas.

Según CIENTEC, los dos planetas estarán muy bajos hacia el oeste después del atardecer. Venus será el más fácil de identificar debido a su gran brillo.

(Venus y Saturno podrán verse muy cerca en el cielo el 7 y 8 de marzo. (NASA/JPL-CALTECH/NASA/JPL-CALTECH)

Recomendación para observarlos

Los especialistas recomiendan observar el fenómeno después de que el Sol se haya ocultado y, si es posible, utilizar binoculares para identificar con mayor facilidad a Saturno, guiándose por el brillo de Venus.

