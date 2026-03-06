Nacional

Venus y Saturno se verán muy cerca este fin de semana: así podrá observarlos

Durante marzo de 2026 se podrán observar varios fenómenos astronómicos, entre ellos un eclipse lunar total, conjunciones entre planetas y el equinoccio

Por Hillary Chinchilla Marín

Los próximos días de marzo de 2026 traerán varios eventos astronómicos llamativos, entre ellos conjunciones entre planetas y el equinoccio, fenómenos que podrán observarse en diferentes momentos del mes.

De acuerdo con información del Centro de Ciencia y Tecnología (CIENTEC), el cielo ofrecerá encuentros visuales entre planetas y la Luna, además de fases lunares que acompañarán estos eventos.

Un eclipse solar total generará varios minutos de oscuridad en pleno día en una franja específica del planeta. (Canva Stock/Antenore de Getty Images Signature / Brian Sevald de Getty Images)

Eventos del mes

El calendario astronómico incluye:

  • 7 y 8 de marzo: conjunción de Venus y Saturno
  • 11 de marzo: Luna en cuarto menguante
  • 17 de marzo: conjunción de la Luna, Mercurio y Marte
  • 19 de marzo: Luna nueva
  • 20 de marzo: conjunción de la Luna y Venus
  • 20 de marzo: Equinoccio de primavera en el hemisferio norte (8:45 a. m.)
  • 25 de marzo: Luna en cuarto creciente
  • 26 de marzo: conjunción de la Luna y Júpiter

Venus y Saturno se verán muy cerca

Uno de los eventos más llamativos será la conjunción entre Venus y Saturno los días 7 y 8 de marzo.

Durante esas fechas, ambos planetas se verán muy próximos en el cielo, con una separación de apenas un grado, lo que equivale aproximadamente al espacio que ocupan dos lunas llenas.

Según CIENTEC, los dos planetas estarán muy bajos hacia el oeste después del atardecer. Venus será el más fácil de identificar debido a su gran brillo.

El mapa global del flujo de calor muestra que Venus se enfría muy lento y carece de tectónica activa como la Tierra.
(Venus y Saturno podrán verse muy cerca en el cielo el 7 y 8 de marzo. (NASA/JPL-CALTECH/NASA/JPL-CALTECH)

Recomendación para observarlos

Los especialistas recomiendan observar el fenómeno después de que el Sol se haya ocultado y, si es posible, utilizar binoculares para identificar con mayor facilidad a Saturno, guiándose por el brillo de Venus.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

