Venus y Saturno se verán muy cerca este fin de semana: así podrá observarlos

Los próximos días de marzo de 2026 traerán varios eventos astronómicos llamativos, entre ellos conjunciones entre planetas y el equinoccio, fenómenos que podrán observarse en diferentes momentos del mes.
De acuerdo con información del Centro de Ciencia y Tecnología (CIENTEC), el cielo ofrecerá encuentros visuales entre planetas y la Luna, además de fases lunares que acompañarán estos eventos.
Eventos del mes
El calendario astronómico incluye:
- 7 y 8 de marzo: conjunción de Venus y Saturno
- 11 de marzo: Luna en cuarto menguante
- 17 de marzo: conjunción de la Luna, Mercurio y Marte
- 19 de marzo: Luna nueva
- 20 de marzo: conjunción de la Luna y Venus
- 20 de marzo: Equinoccio de primavera en el hemisferio norte (8:45 a. m.)
- 25 de marzo: Luna en cuarto creciente
- 26 de marzo: conjunción de la Luna y Júpiter
Venus y Saturno se verán muy cerca
Uno de los eventos más llamativos será la conjunción entre Venus y Saturno los días 7 y 8 de marzo.
Durante esas fechas, ambos planetas se verán muy próximos en el cielo, con una separación de apenas un grado, lo que equivale aproximadamente al espacio que ocupan dos lunas llenas.
Según CIENTEC, los dos planetas estarán muy bajos hacia el oeste después del atardecer. Venus será el más fácil de identificar debido a su gran brillo.
LEA MÁS: Puente sobre el río Tárcoles reabrirá con paso en ambos carriles a partir de este sábado
Recomendación para observarlos
Los especialistas recomiendan observar el fenómeno después de que el Sol se haya ocultado y, si es posible, utilizar binoculares para identificar con mayor facilidad a Saturno, guiándose por el brillo de Venus.
Nota realizada con ayuda de IA