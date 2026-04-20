Estos son los consejos de Dekra para ahorrar combustible (recuerde que se avecina un aumento en los precios)

Se avecina un alza en el precio de los combustibles debido a todo lo que ha pasado con el conflicto armado en Medio Oriente y los constantes cierres en el estrecho de Ormuz.

Ese lugar es el cuello de botella energético más crítico del mundo, ya que por ahí transita entre el 20% y el 30% del petróleo crudo comercializado por mar y el 19% del gas natural.

Estos son los consejos de Dekra para ahorrar combustible. (Rafael Pacheco)

El miércoles 8 de abril, el Gobierno anunció que en mayo se prevé un aumento de ¢136 en el litro de diésel, ¢83 en el de gasolina súper y ¢67 en el de gasolina regular. Esto se suma al aumento de ¢21 en el litro de gasolina regular y ¢35 en el de diésel que se dieron el viernes de la semana pasada.

Hace un tiempo, Dekra, la empresa que se dedica a hacer la revisión técnica de vehículos en el país, dio consejos para ahorrar gasolina, y ahora que se avecinan nuevas alzas en el precio de los combustibles, conviene recordarlos.

La compañía alemana destaca a los conductores “ecológicos”, que son los que siempre tratan de ahorrar en todo sentido, y dio bolados para que los demás también ganen con estas prácticas.

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Que no se le pase el cambio de aceite

Lo primero que recomienda es darle mantenimiento al vehículo con frecuencia; esto incluye llevarlo al cambio de aceite cuando le corresponde, revisar el motor, las llantas (que estén en buenas condiciones y con la presión adecuada), las fibras, los compensadores y todos los demás componentes, porque si el carro funciona mal, gastará más gasolina.

Si se detiene a esperar a alguien y sabe que tardará un buen rato, apague el vehículo; de lo contrario, el motor seguirá consumiendo gasolina aunque no esté en movimiento.

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Se avecina un aumento en el precio de los combustibles. (Rafael Pacheco)

Dekra también recomienda a los choferes evitar acelerar y frenar bruscamente porque eso hace que se gaste y desperdicie más combustible.

Otros expertos recomiendan también que, siempre que va en carretera abierta, maneje con las ventanas cerradas o lo menos abiertas posible, ya que de lo contrario el aire que entra va a “frenarle” el carro y, por la sobrecarga, va a gastar más gasolina.

También recomiendan tener cuidado con las basurillas del tanque de combustible. Estos componentes traen muchas basurillas que, al estar en el tanque, caen al fondo y pueden hacer que se atasque la bomba y los filtros, y eso hace que el carro pierda potencia y gaste más.

Por eso lo recomendable es llenar el tanque hasta que ya esté en la reserva y donde corte la pistola; no lo pida “bien llenito” porque le quita campo a los vapores que, en el caso de carros modernos, son aprovechados.