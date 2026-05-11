Este lunes será decisivo para uno de los proyecto estrellas del gobierno para aliviar las presas

El proyecto del tren rápido de pasajeros es uno de los más esperados por la gente porque promete aliviar las presas que afectan a diario a los costarricenses.

La presidenta Laura Fernández ha dicho que ese proyecto está entre las prioridades de su gobierno y este lunes 11 de mayo podría ser un día decisivo en la Asamblea Legislativa porque se espera que se vote en segundo debate el crédito para su desarrollo.

Diputados votarán en segundo debate el proyecto del tren rápido de pasajeros (Archivo)

Se esperaba que ese trámite se llevara a cabo por los legisladores anteriores, pero al final no se pudo porque no hubo quorum en las últimas dos sesiones debido a las ausencias de los anteriores diputados oficialistas, los de Nueva República y algunos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

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Luego de eso, el proyecto enfrentó una nueva traba. Los anteriores diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) lo enviaron a una consulta a la Sala Constitucional, por lo que eso frenó el proceso legislativo.

El jueves anterior se supo que la Sala rechazó la consulta de los verdiblancos, por lo que ya este lunes se puede votar el crédito que tanto urge.

El gobierno ve este proyecto como una prioridad para aliviar las presas. (Archivo)

Incofer no se detiene

Álvaro Bermúdez, presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), dijo que, pese a los atrasos en el Congreso, ellos han estado trabajando en sacar el proyecto adelante.

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“Nosotros en el Incofer seguimos trabajando para que el proyecto sea una realidad; hay mucho trabajo que hacer, está la parte de las expropiaciones, está toda la preparación previa al proyecto, así que seguimos trabajando”, aseguró.

Si todo sale como lo planeado, “iniciaríamos la construcción el año 2028. La primera fase estaría finalizada entre el 2029-2030 y la totalidad del proyecto estaría entre el 2030-2031″, detalló.

Álvaro Bermúdez, presidente del Incofer, dice que pese a las trabas ellos no han dejado de trabajar. (Rafael Pacheco)

Una enorme inversión

Para desarrollar este proyecto, el BCIE aportará $550 millones, de los cuales $178 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima, mientras que el Banco Europeo de Inversiones contribuirá con $250 millones.

Adicionalmente, se incluye una donación de $21 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima.

Álvaro Bermúdez detalló que la primera línea que trabajarán irá desde San José hasta Paraíso de Cartago. La línea dos (que se trabajará después) irá de San José a Alajuela, pasando por Heredia.