Cierran vía entre Alajuelita y Escazú por 8 meses y Policía Municipalidad advierte que hará partes

A partir del próximo lunes 11 de mayo, un kilómetro de la ruta nacional 177 se cerrará por completo y permanecerá así durante ocho meses.

La Municipalidad de Escazú explicó que el tramo afectado es el que comunica a Alajuelita con Escazú, debido a una remodelación total que ejecutará el ayuntamiento.

Aquí detalla la muni de Escazú la zona del cierre por 8 meses. (Municipalidad de Escazú/Cortesía)

No se permitirá el paso de ningún vehículo por dicho sector, por lo que es vital que los conductores tomen las previsiones del caso. Específicamente, el cierre va desde el centro comercial Montescazú hasta la entrada de la urbanización Nuevo Horizonte.

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Por los ocho meses que vienen, solo podrán transitar por ese kilómetro los carros de la gente que viva ahí. Se van a habilitar rutas alternas que todavía no han sido anunciadas.

¿Por qué tanto tiempo de cierre? Porque la minicipalidad escazuceña hará nuevos cordones de caño, aceras, nuevo pavimento, nuevo sistema de alcantarillado pluvial y, se tiene proyectado ampliar a dos carriles el puente sobre el río Agres.

Entre La Aurora de Alajuelita y Escazú estará el cierre por 8 meses. (JOHN DURAN)

Es un gran trabajo que costará casi dos mil millones de colones y como ya recibió la aprobación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de Acueductos y Alcantarillados, se pueden poner manos a la obra.

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La municipal de Escazú solicita a quienes viven en Bello Horizonte y lugares cercanos que por favor no dejen sus carros parqueados en la calle para evitar más presas de las que se harán por el cierre. Para garantizar que eso suceda la Policía Municipal vigilará constantemente y hará partes.