Experto aclara si el hantavirus requiere uso de mascarillas o alcohol en gel

El hantavirus tiene en vilo al mundo entero, por lo que La Teja habló con el experto en epidemiología de la Universidad Nacional (UNA), el doctor Juan José Romero, para conocer más detalles sobre esta enfermedad viral.

De una le preguntamos a Romero si tenemos que salir corriendo a comprar mascarillas y alcohol en gel, como ocurrió hace unos años con el covid-19.

“Lo primero que tengo que aclarar es que el hantavirus es un grupo de virus, igual a los grupos de virus de la gripe o de la influenza. Hay influenza A y B. La gran mayoría de cepas del hantavirus solo se transmiten si una persona entra en contacto con heces, orina o saliva de ratas o ratones que tienen el virus.

Fue en un crucero donde hubo brote de hantavirus y por eso los pasajeros fueron evacuados aislados y con la protección que tanto vimos con el covid-19. (JORGE GUERRERO/AFP)

“Existe una cepa de hantavirus que sí se transmite de persona a persona; es la que se conoce como hantavirus Andes y es la cepa de América. Pero para que se dé esta transmisión, tiene que darse un contacto muy cercano, demasiado. No es, por ejemplo, como el covid-19, que con solo que compartamos con una persona en una misma habitación cerrada o que alguien cante, silbe o estornude, ya estamos en riesgo real de contagio”, aclara el experto.

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¿Por qué hablamos del hantavirus? Porque en los últimos días se detectó un brote en un crucero que viajaba entre Argentina y Cabo Verde, donde murieron tres personas y varias más están hospitalizadas, generando preocupación mundial y comparaciones con el inicio de la pandemia del covid-19.

“Entendiendo esto, ahora sí, le tengo que responder la pregunta con un rotundo no. “No hay que alarmarse ni sacar las mascarillas o el alcohol en gel. El hantavirus no nos tiene ante una realidad que permita pensar en una epidemia de grandes magnitudes y mucho menos una pandemia”, asegura el doctor Romero.

Días de virus

El doctor Romero aprovechó para recordarnos que justo en mayo de cada año, con el comienzo de las lluvias, se disparan los casos de infecciones respiratorias agudas y nos dio la solución para prevenirlas.

“Lavándonos las manos siempre, utilizando los protocolos de tosido y estornudo y también siendo muy conscientes: si estoy enfermo, no debo exponer a nadie.

El hantavirus de los Andes, el de América, es más mortal que el del resto del mundo. (JOAO LUIZ BULCAO/Hans Lucas via AFP)

“Si me enfermo y puedo hacer teletrabajo, es mejor quedarse en casa. Si el hijo se enferma, que no vaya al centro educativo y, principalmente, que una persona enferma no visite ni comparta con adultos mayores porque esta población sufre las peores consecuencias.

“Antes de andar asustándose y gastando tiempo en pensar en el hantavirus, lo mejor es invertir el tiempo en irse a vacunar contra la influenza; justo ahora estamos en temporada de vacunación, vacunarse es mil veces más importante que sentir temor por el hantavirus”, reconoce el experto en epidemiología.

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Sobre el hantavirus, la Organización Mundial de la Salud explica: “Los hantavirus son virus zoonóticos (que se transmite de forma natural de animales a humanos) que infectan de forma natural a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos.

“La infección en las personas puede provocar una enfermedad grave y, con frecuencia, la muerte, aunque las enfermedades varían según el tipo de virus y la ubicación geográfica.

El doctor Romero asegura que no debemos estresarnos por el hantavirus, pero que sí debemos preocuparnos por vacunarnos contra la influenza en estos tiempos. (Rafael Pacheco Granados)

“En América, se sabe que la infección puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una afección de rápida progresión que afecta a los pulmones y al corazón, mientras que en Europa y Asia es conocido que los hantavirus provocan la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), que afecta principalmente a los riñones y a los vasos sanguíneos”.