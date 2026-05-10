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Archivos desclasificados de Estados Unidos generan nuevas preguntas sobre contacto extraterrestre

El pasado viernes 8 de mayo, Estados Unidos liberó un poco más de 160 documento privados sobre avistamiento de ovnis

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Por Eduardo Vega y AFP

El Pentágono publicó el viernes pasado una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos, incluyendo al presidente estadounidense Donald Trump, quien había solicitado su desclasificación.

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono.

Diferentes fotografías de supuestos gigantes que circulan en Internet
Tras liberación de documentos clasificados en Estados Unido ¿Se confirma que estamos cerca de un contacto extraterrestre con la humanidad? (Internet)

Entre los sucesos que figuran en los archivos hay informes sobre platillos voladores, y el avistamiento de fenómenos que recuerdan al libro “El señor de los anillos” de J.R.R. Tolkien.

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La información procede del FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del Pentágono.

“Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo”, declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Poco después, Trump saludó la decisión. “Aunque las anteriores administraciones hayan fallado en ser transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos las personas podrán decidir por sí mismas: ¿Qué diablos está pasando?”, escribió Trump en redes sociales.

OVNI, un platillo volante alienígena sobrevolando el campo, suspendido inmóvil en el aire. Objeto volador no identificado, invasión alienígena, vida extraterrestre, viajes espaciales, nave espacial humanoide
El departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como "fenómenos anómalos no identificados". (Shutterstock/Imagen)

¿Contacto extraterrestre con potencias mundiales?

Como cada día hay más evidencias de naves con tecnología inexplicable y avistamientos de ovnis, buscamos a dos expertos ticos en este fenómeno, Marco González y Alejandro Sáenz, quienes tienen opiniones muy distintas, justo como el mundo siempre ha estado con respecto al tema de la vida extraterrestre, dividido.

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“Se habla muy seriamente y por parte de líderes estadounidenses de todo tipo de que ya el gobierno norteamericano se ha reunido con líderes de casi todas las iglesias que existen en el mundo.

“El objetivo de la reunión es que esos líderes religiosos le vayan diciendo poco a poco a sus feligreses que el contacto entre los humanos y extraterrestres está muy cerca de hacerse realidad. Es para que nos vayamos preparando todos. Los líderes religiosos deben dar paz y tranquilidad paso a paso a su gente porque las evidencias son contundentes”, asegura González.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como “fenómenos anómalos no identificados”.

“El contacto hombre-vida extraterrestre es un mito desde los años treinta. No hay evidencia creíble de que la vida en otros planetas tenga planeado un encuentro con líderes de la Tierra.

El arquitecto Alejandro Sáenz, experto en el tema ovni nos relata contacto cercano del tercer tipo: “Nos hablaron de cuatro principios para salvar la humanidad”
La Fuerza Aérea en noviembre de 1948 incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores". (Cortesía/Cortesía)

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“No digo que no se haya dado ni que se estén dando contactos de extraterrestres con humanos, eso sí sucede y desde hace mucho, pero así se mantendrá, contactos con personas que no son líderes mundiales y no frente a las cámaras de televisión como muchos piensan, seguirá a lo privado”, advierte Sáenz.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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