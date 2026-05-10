¿Qué fue lo que dejó Laura Fernández ante la Negrita y por qué es un objeto tan preciado?

La presidenta Laura Fernández participó este sábado 9 de mayo en una misa celebrada en la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles, donde dejó un preciado objeto: la banda presidencial que le colocaron en el traspaso de poderes realizado el viernes.

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Antes de las 4:00 p.m., hora en que iniciaba la misa, ella llegó junto con su esposo, el primer caballero de la República, Jeffrey Umaña. En su ingreso a la iglesia, fue recibida con ramos de flores y cartas.

Laura Fernández se dirigió a su lugar designado junto con su esposo. Desde ahí escuchó los discursos y cantó canciones religiosas.

La mandataria llegó a la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, donde entregó su banda presidencial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El discurso del monseñor

Tras unas canciones y lecturas bíblicas, el monseñor Javier Román dio un sermón en el que dedicó unas palabras a la mandataria.

Él pidió por las familias que hoy sufren por la crisis de seguridad en el país.

“Cristo resucitado nos deja además un regalo inmenso: la paz les dejo, mi paz les doy. No se trata de una paz superficial o pasajera. Es la paz que nace de saber que Dios camina con nosotros aun en medio de las pruebas. Cuánto necesita nuestro pueblo esa paz. La necesitan las familias golpeadas por la violencia; nuestros jóvenes, muchas veces tentados por caminos equivocados o por el desánimo”, indicó Román.

El monseñor Javier Román dedicó unas palabras a Laura Fernández en la misa. (Basílica Nuestra Señora de los Ángeles/Basílica Nuestra Señora de los Ángeles)

“La necesitan nuestras comunidades marcadas por la inseguridad, el narcotráfico y los homicidios. La necesitan también quienes sienten que el país ha ido perdiendo poco a poco la capacidad de escucharse y de caminar unidos”, añadió.

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También pidió alivio para aquellas personas que esperan meses y años para ser atendidas en los hospitales.

“Necesitamos también mirar con responsabilidad el sufrimiento de quienes esperan durante meses y años una cita, una operación o un tratamiento médico, llevando sobre los hombros el dolor y la incertidumbre; las listas de espera son un dolor nacional y una herida al corazón”, dijo.

La presidenta Laura Fernández participó en la misa celebrada en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles. Su esposo, quien ahora es el primer caballero de la República, la acompañó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dejó banda presidencial y flores

Al final de la misa, Laura Fernández subió y le entregó su banda presidencial a la Virgen de los Ángeles.

Luego, colocó los ramos de flores que le habían dado durante su ingreso a la basílica.

Tras entregar el preciado objeto de todo presidente, la mandataria no contuvo las lágrimas mientras observaba su banda presidencial y a la Virgen.

La presidenta Laura Fernández entregó su banda presidencial a la Virgen de los Ángeles. También colocó flores. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Diputados también estuvieron presentes

Antes de que la mandataria ingresara a la basílica, las cámaras de la iglesia cartaginesa captaron a algunos diputados oficialistas.

Yara Jiménez, José Miguel Villalobos y Nogui Acosta fueron vistos en la basílica. También apareció Eder Hernández, diputado del Partido Liberación Nacional.

En la iglesia también estuvo Gabriel Aguilar, quien fue designado como ministro de Justicia y Paz por Laura Fernández.

Varios diputados del oficialismo estuvieron en la misa celebrada este sábado en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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