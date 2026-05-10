¿Qué fue lo que dejó Laura Fernández ante la Negrita y por qué es un objeto tan preciado?

La presidenta Laura Fernández participó este sábado 9 de mayo en una misa celebrada en la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles, donde dejó un preciado objeto: la banda presidencial que le colocaron en el traspaso de poderes realizado el viernes.
LEA MÁS: ¿Por qué la CCSS no baja las listas de espera? Vea la sincera respuesta de Mónica Taylor, presidenta de la institución
Antes de las 4:00 p.m., hora en que iniciaba la misa, ella llegó junto con su esposo, el primer caballero de la República, Jeffrey Umaña. En su ingreso a la iglesia, fue recibida con ramos de flores y cartas.
Laura Fernández se dirigió a su lugar designado junto con su esposo. Desde ahí escuchó los discursos y cantó canciones religiosas.
El discurso del monseñor
Tras unas canciones y lecturas bíblicas, el monseñor Javier Román dio un sermón en el que dedicó unas palabras a la mandataria.
Él pidió por las familias que hoy sufren por la crisis de seguridad en el país.
“Cristo resucitado nos deja además un regalo inmenso: la paz les dejo, mi paz les doy. No se trata de una paz superficial o pasajera. Es la paz que nace de saber que Dios camina con nosotros aun en medio de las pruebas. Cuánto necesita nuestro pueblo esa paz. La necesitan las familias golpeadas por la violencia; nuestros jóvenes, muchas veces tentados por caminos equivocados o por el desánimo”, indicó Román.
“La necesitan nuestras comunidades marcadas por la inseguridad, el narcotráfico y los homicidios. La necesitan también quienes sienten que el país ha ido perdiendo poco a poco la capacidad de escucharse y de caminar unidos”, añadió.
LEA MÁS: Politólogo analiza el primer discurso como presidenta de Laura Fernández
También pidió alivio para aquellas personas que esperan meses y años para ser atendidas en los hospitales.
“Necesitamos también mirar con responsabilidad el sufrimiento de quienes esperan durante meses y años una cita, una operación o un tratamiento médico, llevando sobre los hombros el dolor y la incertidumbre; las listas de espera son un dolor nacional y una herida al corazón”, dijo.
Dejó banda presidencial y flores
Al final de la misa, Laura Fernández subió y le entregó su banda presidencial a la Virgen de los Ángeles.
Luego, colocó los ramos de flores que le habían dado durante su ingreso a la basílica.
Tras entregar el preciado objeto de todo presidente, la mandataria no contuvo las lágrimas mientras observaba su banda presidencial y a la Virgen.
Diputados también estuvieron presentes
Antes de que la mandataria ingresara a la basílica, las cámaras de la iglesia cartaginesa captaron a algunos diputados oficialistas.
Yara Jiménez, José Miguel Villalobos y Nogui Acosta fueron vistos en la basílica. También apareció Eder Hernández, diputado del Partido Liberación Nacional.
En la iglesia también estuvo Gabriel Aguilar, quien fue designado como ministro de Justicia y Paz por Laura Fernández.
LEA MÁS: Así le entrega Rodrigo Chaves el país a Laura Fernández