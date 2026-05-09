¿Por qué la CCSS no baja las listas de espera? Vea la sincera respuesta de Mónica Taylor, presidenta de la institución

Adrián Barahona Chacón sabe muy bien lo angustiante que es estar en una lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mientras su salud se deteriora cada día.

Hace unos 14 años, este vecino de Belén fue diagnosticado con un tumor benigno llamado adenoma hipofisario. Este tipo de tumores se ubica en el cerebro, a la par de la hipófisis, y las personas pueden vivir con ellos, pero si crecen, pueden llegar a tocar el nervio óptico; si eso ocurre, hay que sacarlos.

Adrián Barahona estuvo en una lista de espera para que le quitaran un tumor que tenía en el cerebro. (Cortesía)

“Más o menos, en septiembre u octubre del 2024 empecé a ver unas manchitas en el ojo izquierdo y el médico me había dicho: ‘Si empezás a ver unas manchas en el ojo, tenés que correr a emergencias’. Entonces me fui, me hicieron todos los exámenes del caso y vieron que, efectivamente, el tumor había crecido y estaba tocando el nervio óptico”, relató.

En diciembre de ese año, luego de una reunión entre varios médicos, decidieron que había que sacar el tumor lo antes posible y le dijeron a Adrián que la cirugía sería en enero y que lo llamarían una semana antes para avisarle. Ya para ese momento el ojo izquierdo estaba bastante afectado.

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“Llegó enero del 2025, no pasó nada; llegó febrero, no pasó nada; llegó marzo, no pasó nada y mi visión estaba empeorando. Por esas cosas del destino conocí a una muchacha que me dijo que la mamá ayudaba a redactar recursos de amparo y la contacté para que me ayudara”, recordó.

Respuesta pronta y eficaz

Adrián contó que tres semanas después de presentar el documento en la Sala Constitucional le respondieron y le dieron la razón, obligando a la Caja a operarlo lo antes posible.

Luego de meses de espera y ver como perdía la vista, presentó un recurso de amparo. (Cortesía)

Gracias a eso, en junio del 2025 lo operaron para quitarle el tumor y, aunque aún está en recuperación, ya está mucho mejor.

“Estar en una lista de espera es agobiante. Al haber pasado por esta situación, me di cuenta de que sin la salud uno no es nada.

“Uno entiende que puede haber problemas en la Caja, pero una crisis de salud para uno es algo terrible. Urge reducir las listas de espera porque se trata de la vida de las personas. Yo, que estuve ahí, puedo decir que lo malo no está en la parte médica; mi atención fue impecable, los doctores y demás personal médico son increíbles, el problema es a nivel administrativo”, aseguró.

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Presidenta de la Caja dice que las listas de espera no se pueden reducir

Mónica Taylor, presidenta de la Caja, habló con La Teja sobre el tema de las listas de espera y fue completamente sincera al decir que no se pueden reducir y mucho menos eliminar.

“Es imposible reducir las listas de espera, porque por más que usted atienda a esas personas, todos los días nos llegan pacientes al servicio de emergencias, con traumas, con complejidades, con situaciones muy riesgosas, y eso hace que el paciente que está en consulta externa deje de ser atendido porque yo necesito reforzar ese personal del área de emergencias.

Las listas de espera de la CCSS no están ni cerca de terminar. (Albert Marín)

“Entonces, hay que hablar de administración de listas de espera, sí o sí, con estrategias que me reduzcan los números importantes. Cuando nosotros asumimos este gobierno, había listas de espera del 2017; hoy día les puedo decir que estamos en el 2021 en todos los centros de salud con emergencias en ortopedia, en cardiología, en la parte de urología, en la parte de este de medicina general. Es lo que hemos hecho".

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Implementación de los nodos

Taylor explicó que una de las estrategias con las que intentan administrar las listas de espera son los nodos, que son redes de coordinación o centros especializados que agrupan recursos (personal, equipos, quirófanos) para mejorar la atención, reducir tiempos de espera y descongestionar los hospitales centrales.

“Los nodos están funcionando muy bien con el tema de pago por resultados, donde, en jornadas extraordinarias o en los fines de semana, armo un grupo de cirujanos, por ejemplo, que tengo en el hospital San Juan de Dios, pero no tienen un quirófano para operar, pero en el hospital de Puntarenas sí tengo quirófano, entonces va todo el equipo allá. Trasladamos a los pacientes y hacemos una jornada de trabajo”, manifestó.

La jerarca aseguró que, para empezar a reducir las listas de espera, lo primero que tendría que hacer la Caja es contratar más especialistas.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, dice que urgen más especialistas. (Rafael Pacheco)

Ella señaló que, a nivel país, el área más crítica es ortopedia; es donde hacen falta más especialistas y, como ejemplo, reveló que en todo Costa Rica solo hay tres especialistas en columna.

“Necesito agilizar el tema de los especialistas y que el Colegio de Médicos nos ayude con los permisos temporales de trabajo que ya daban anteriormente, mientras ese médico para el examen, un examen que es un requisito de admisibilidad.

“Si lo puedo decir de alguna forma, porque ya pasaron por estar ahí en el servicio de emergencias, con un médico a la cabeza, y cómo me va a decir que ese médico que ha resuelto procedimientos no es capaz de pasar un examen, eso es un tema que para mí es ilógico”, manifestó.