Doctor desnuda la CCSS: qué ha mejorado, qué ha empeorado y qué sigue igual en los últimos cuatro años

El sector salud ha sido uno de los temas más comentados durante el gobierno de Rodrigo Chaves, pues muchas personas han denunciado mala atención médica o citas para dentro de diez o más años, así como otros problemas como la falta de especialistas.

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La Teja habló con un doctor de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos aseguró que aunque se han realizado mejoras en algunos aspectos, aún hay mucho por solucionar.

“Lo que mejoró básicamente son los sistemas de atención básica, es decir, la cobertura de los ebáis”, dijo el doctor, a quien le vamos a mantener la identidad protegida para que no tomen represalias.

Un funcionario de la CCSS comentó que algunos aspectos mejoraron en estos 4 años del gobierno de Rodrigo Chaves, pero hay mucho por solucionar. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, el gran pendiente sigue siendo la reducción de las listas de espera, ya sea para cirugías, ultrasonidos, placas, electrocardiogramas u otros procedimientos. Este tema ha sido central en la campaña presidencial debido a la gran cantidad de pacientes que esperan años para ser atendidos.

“Sí hubo trabajos importantes para allanar el camino y mejorar este aspecto, como la apertura de plazas para depurar las listas, pero es que esas listas son enormes”, comentó.

El funcionario explicó que en el área de salud donde trabaja, la más grande de la Gran Área Metropolitana (GAM), se ha intentado depurar la lista, pero los resultados han sido mínimos.

“Usualmente hacemos colaboraciones con el hospital San Juan de Dios y ahorita estamos haciendo la división de espera con la clínica oftalmológica. Imagínese que, a pesar de dos o tres años de trabajo en depuración de la lista de espera, prácticamente no se logró mover”, contó.

Según la Cámara Costarricense de la Salud (CCS), a marzo de 2025 había 340.558 pacientes en consulta externa en espera, 190.076 en cirugía y 723.156 en procedimientos diagnósticos.

“El gran pendiente también son los servicios de emergencias porque la población sigue sin educarse en el manejo de la atención médica de emergencia”, aseguró el doctor.

Falta de especialistas

El tema salarial ha afectado al sector público, pues la Caja no ha logrado retener a los especialistas, quienes migran al sector privado, donde pueden ganar más dinero.

“Todo es una cadena de errores. Si usted tiene un especialista que gana más en el sector privado, se le va a ir. A pesar de que se empezó a aplicar el salario global, no se logró captar la cantidad de especialistas ideal para comenzar a mover la lista de espera”, explicó.

Además, el crecimiento y envejecimiento de la población presionan cada vez más al sistema de salud.

El funcionario agregó que muchas enfermedades podrían prevenirse, pero existe poca medicina preventiva, por lo que abundan pacientes con una misma patología.

La falta de especialistas en la CCSS genera que las listas de espera no se reduzcan. ( Northwestern Medicine/Northwestern Medicine)

“Por ejemplo, las piedras en la vesícula son una enfermedad que, perfectamente, se puede prevenir, pero los pacientes terminan en cirugía, donde hay pocos profesionales. No dan abasto y tenemos que recurrir a jornadas extraordinarias”, señaló.

Sobre la contratación de médicos extranjeros para reducir listas de espera, el funcionario considera que no es una solución viable.

“La calidad de la medicina costarricense está muy por encima de muchos estándares internacionales. El problema no es la cantidad de especialistas, sino cómo se maneja la atención”, dijo.

Añadió que el problema también involucra equipos de enfermería, instrumental quirúrgico y otros recursos.

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La relación con empleados ha empeorado

Aunque se han mejorado aspectos del sistema de salud, la relación con los trabajadores empeoró.

Los funcionarios de la Caja se han lanzado a las calles para protestar por sus derechos laborales, especialmente por el salario. En marzo exigieron el pago de anualidades y aumentos salariales.

“Las relaciones trabajador-patrono sí se vieron perjudicadas, al punto de que hubo muchos movimientos sindicales y huelgas”, expresó el médico.

La Ley Marco de Empleo Público, aprobada en 2022, creó un nuevo componente salarial que dividió a los empleados.

Antes existía el salario compuesto, que incluía salario base, anualidades y otros pluses. Con la reforma se creó el salario global, un monto fijo que incluye todo.

Por este cambio, algunos salarios quedaron congelados, pues quienes ganan más que el salario global ya no reciben aumentos ni anualidades.

Los empleados han manifestado por sus derechos. Ellos han exigido mejores salarios. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Hospitales sin construirse

Otros proyectos importantes que el gobierno de Rodrigo Chaves deja pendientes son la construcción de los hospitales de Cartago y de Limón.

El funcionario explicó que ambos proyectos no han avanzado por las complejidades del sistema costarricense, que dificultan la construcción de nuevos centros médicos.

Hace unas semanas, la Caja confirmó que el proyecto del hospital de Cartago se atrasará alrededor de un mes porque se tuvo que actualizar el anteproyecto.

Por otra parte, el proyecto del nuevo hospital de Limón está estancado, pues la licitación fue declarada infructuosa porque ninguna empresa presentó ofertas. Esto ocurrió porque la licitación no permite ajustar precios.

El proyecto del nuevo hospital de Cartago se atrasó alrededor de un mes, según la CCSS. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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