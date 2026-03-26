Todo mal en la Caja: trabajadores piden mejores condiciones y pacientes pierden sus citas

Miles de trabajadores de diferentes centros médicos y de servicio se reunieron este miércoles frente a las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para manifestar por sus derechos salariales.

Pidieron aumentos salariales y el pago de sus anualidades, pues, según ellos, desde la pandemia sus condiciones no han mejorado.

Muchos se mostraron preocupados porque el salario que reciben no compensa el costo de vida.

“Todos tenemos deudas. Por ejemplo, yo pago alquiler”, dijo un trabajador del hospital de Cartago.

Otra empleada del hospital México mencionó que están muy cansados.

“Tenemos el síndrome del burnout. Hay malos pagos; nos exigen licenciatura y estar colegiados para pagarnos menos de 500.000 colones mensuales. Ningún profesional merece ser tratado de esa forma”, comentó.

Trabajadores de la Caja dejaron sus labores y se unieron en huelga este miércoles 25 de marzo frente a las oficinas de la CCSS para exigir mejores salarios. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

¿Por qué no les han aumentado el salario? La Ley Marco de Empleo Público, aprobada en 2022, generó cambios al crear un nuevo componente salarial que dividió a los empleados.

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Antes existía el salario compuesto, que incluía salario base, anualidades y otros pluses. Con la reforma, se creó el salario global, un monto fijo que incluye todo.

Por ejemplo, a un empleado con salario compuesto se le pagaban 850 mil colones divididos en rubros y el salario aumentaba según los años. También ocurría que dos personas en un mismo puesto recibían montos diferentes.

Con el salario global, un trabajador gana un monto único que incluye experiencia, estudios y responsabilidades, sin pluses adicionales.

Esto trajo problemas, pues algunos salarios fueron bloqueados. Aquellos que ganan más que el salario global no reciben aumentos ni anualidades.

Representantes sindicales ingresaron a las oficinas centrales de la CCSS para una mesa de diálogo, pero denunciaron que la gerencia administrativa se ausentó. Solicitaron otra reunión para el próximo 8 de abril.

La Teja consultó a la CCSS para conocer su postura; sin embargo, está a la espera de la respuesta.

En esta huelga participaron trabajadores de centros de salud como el hospital Nacional de Niños, México, Calderón Guardia, San Juan de Dios, Max Peralta, entre otros.

La huelga de los trabajadores de la CCSS inició a las 9:00 a.m. este miércoles, afectando algunos servicios porque no había personal. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Usuarios viajaron horas para ir a las citas

Mientras trabajadores de la CCSS estaban manifestando por sus derechos salariales, pacientes salieron molestos y tristes del hospital San Juan de Dios porque no pudieron ser atendidos ante la falta de personal.

Ellos gastaron dinero y horas de viaje para ir a sus citas médicas en la Gran Área Metropolitana y luego tuvieron que devolverse a sus hogares sin ser atendidos.

Después de pasar un rato en la mañana en la huelga, La Teja visitó el centro médico ubicado en San José para conversar con algunas personas que se vieron afectadas.

Mientras los trabajadores estaban en huelga, varios servicios en el hospital San Juan de Dios se vieron afectados. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Un señor viajó, al menos, siete horas desde Paso Canoas para una cita en Ortopedia junto con un acompañante. Llegaron a San José alrededor de las 6:00 a.m. para estar antes de las 11:00 a.m., hora programada.

Sin embargo, le dijeron que no lo iban a atender debido a la huelga y que debía volver a la capital para sacar cita de nuevo.

“Ahora tengo que venir como el 28 a sacar cita otra vez; solamente sacar esa cita para que me vean”, dijo.

Él aqueja de dolor en el tobillo y espera que lo operen pronto.

Por otra parte, María Montero acompañó a su mamá, María Elena Arias, para que le revisaran un dispositivo del corazón, pero salieron sin respuesta.

Ellas viajaron desde Pérez Zeledón; salieron a las 5:30 a.m. y llegaron a San José a las 9:30 a.m., pero el doctor no estaba.

“Tenía la cita el miércoles pasado, se la pasaron para hoy y tampoco nos atendieron. Nos dijeron que no estaban atendiendo por la huelga”, dijo Montero.

Su mamá tiene un dispositivo en el corazón y la cita era para revisar su funcionamiento.

El área de Reumatología también se vio afectada, pues una usuaria de Alajuelita comentó que tenía una cita al mediodía, pero no la pudieron atender.

Le dijeron que no había doctores, por lo que tuvo que abandonar el centro médico.

Otra señora esperaba recibir su receta médica, pero no fue así porque el personal estaba en huelga.

“Nos dijeron que no había doctores. Me tenían que repetir una receta, pero me dijeron que viniera mañana”, comentó.

Una joven, junto con su acompañante, salió del centro médico preocupada porque no tiene noticias sobre la radioterapia a la que debe someterse.

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Su acompañante comentó que la joven tiene tumores en el cerebro y fue operada, pero debe someterse a radioterapia. Un médico de neurocirugía debía llamarlas el pasado martes 17 de marzo para indicar cuándo iniciaba el tratamiento, cosa que no ocurrió.

Ellas viajaron a San José en bus desde Aserrí este miércoles para ver si les daban respuesta; sin embargo, el médico no se encontraba en el hospital sino que estaba participando en la huelga.

Trabajadores de la Caja dejaron sus labores y se unieron en huelga este miércoles 25 de marzo frente a las oficinas de la CCSS para exigir mejores salarios. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Vine el lunes y me dijeron que viniera hoy, pero me llevo la sorpresa de que están en huelga. Estamos preocupados porque entre más rápido le pongan radioterapia, mucho mejor”, dijo la acompañante.

Aunque algunos usuarios no pudieron ser atendidos, otros mencionaron que sí recibieron atención médica.

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