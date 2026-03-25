Mamá e hija llegaron al San Juan de Dios desde Pérez Zeledón, pero huelga les dio un golpe bajo

La huelga de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afectó la prestación de algunos servicios en varios centros médicos, entre ellos el hospital San Juan de Dios.

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Un par de mujeres, madre e hija, viajaron horas desde Pérez Zeledón para una cita en Cardiología y no pudieron ser atendidas porque el médico no estaba, pues se fue a huelga.

Ellas llegaron al hospital para que el médico revisaran un dispositivo para verificar cuánto tiene de vida y cuánto le falta la batería para ser cambiada.

La huelga de trabajadores de la CCSS afectó que varios pacientes no pudieran ser atendidos en hospitales, tal y como ocurrió en el San Juan de Dios. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Ella (su mamá María Elena Arias) tiene un reiniciador en el corazón. Viene a revisión el dispositivo”, dijo María Montero.

La mamá y la hija llegaron a las 9:30 a.m. a San José, pero tuvieron que madrugar para montarse en el bus alrededor de las 5:30 a.m.

“Nos dijeron que no estaban atendiendo. Nos dijeron que si no vimos las noticias, que si no sabíamos que había huelga. Esa es la respuesta de los guardas”, contó la hija.

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Tuvieron cita la semana pasada y la reprogramaron para hoy

María Montero comentó que ellas viajaron a San José el pasado miércoles 18 de marzo para la misma cita en el hospital, pero el doctor no estaba, por lo que tuvieron que reprogramar para este 25 de marzo.

Tanto la madre como la hija, así como otros pacientes que viajaron largas horas para ir a sus citas al hospital San Juan de Dios, apartaron su día y gastaron dinero en bus para venir a San José para luego devolverse a sus hogares sin buenas noticias.

La mamá y la hija fueron al hospital la semana pasada, pero les reprogramaron la cita para este 25 de marzo. No pudieron ser atendidas porque no había personal debido a la huelga. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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