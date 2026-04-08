Caso de la suegra de Mari Centeno da giro tras accidente, esto contó la tiktoker

La tiktoker Mari Centeno compartió una actualización sobre la situación que atraviesa su suegra en el hospital México, donde está hospitalizada desde el viernes 3 de abril.

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La suegra de la influencer sufrió un grave accidente el Jueves Santo que le provocó una fractura en una vértebra y fue trasladada al hospital en Puntarenas y luego al México, ubicado en La Uruca.

Desde entonces, la familia está esperando a que le den un tratamiento adecuado, pues teme que la espalda se le deforme por la vértebra fracturada.

La influencer Mari Centeno compartió nuevos detalles sobre el caso de su suegra, quien está internada en el hospital México desde hace días por un accidente que sufrió. (Cortesía /Cortesía)

La influencer denunció en redes sociales que solo había dos especialistas en columnología y trabajaban medio tiempo. Ninguno había atendido a su suegra, por lo que la familia estaba desesperada por encontrar un tratamiento para ella, pues sufre de dolor al grado de que no puede ni hablar.

Este miércoles 8 de abril, Mari Centeno comentó a La Teja que la señora, quien tiene 52 años, estaba en una cama en un pasillo del área de emergencias del centro médico. Sin embargo, después de que se diera a conocer su caso, fue trasladada a un cuarto de emergencias, donde se encuentran otros cinco pacientes.

“Le han brindado un poco más de atención y le dan medicamento para el dolor cada 12 horas porque es muy fuerte”, dijo la tiktoker a La Teja.

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Tienen que operarla sí o sí

La influencer comentó que le dijeron que tienen que operar a su suegra sí o sí.

“Me indicaron que tienen que operarla a duras penas. Una ortopedista me dijo que había ocho personas frente a ella (en fila)”, dijo Mari Centeno.

No obstante, se desconoce cuándo se realizaría la cirugía.

“Averigüé que el especialista opera tres veces a la semana, entonces, lo más seguro, según mis cuentas, ya la otra semana la operan si Dios quiere”, comentó.

La influencer Mari Centeno ha estado detrás de la atención médica para la mamá de su novia Kathy. (redes/Instagram)

La familia estaba con la incertidumbre de si le iban a colocar un corsé a la señora o le iban a dar otro tratamiento. Ahora, Mari Centeno, su pareja y otros familiares esperan que sea operada en los próximos días.

De momento, la suegra de la influencer no tiene algún accesorio puesto para evitar que la fractura empeore, pues, un médico le indicó a la familia que el corsé puede interferir con la operación.

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