Rodrigo Chaves como ministro de Presidencia: Esto opina la oposición de la Asamblea Legislativa

La presidenta electa, Laura Fernández, sorprendió al anunciar su gabinete, pues hizo importantes cambios en algunos ministerios e instituciones autónomas. Uno de los cargos que mantenía en vilo al país era el Ministerio de la Presidencia, por el rumor de que Rodrigo Chaves iba a asumir este puesto.

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Fernández confirmó este martes 5 de mayo que Chaves, quien dejará la Presidencia este viernes, formará parte de su gabinete, no solo como ministro de la Presidencia, sino también como ministro de Hacienda.

Tras este anuncio, la oposición, es decir, los partidos Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y la coalición Agenda Ciudadana, no se quedó callada.

La oposición reaccionó ante el anuncio de Laura Fernández de Rodrigo Chaves como ministro de Presidencia. (Rafael Pacheco/La Nación)

José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, comentó que le llamó la atención el nombramiento del expresidente como ministro de la Presidencia de Laura Fernández.

“Solo le faltó nombrarlo como director técnico de la Selección Nacional, pero llama la atención porque este es un ministerio que tiene que coordinar con los demás poderes de la República y es muy difícil si se pone ahí a una persona que se ha dedicado a incendiar la relación con los demás poderes de la República”, dijo Villalta.

El diputado afirmó que, de su parte y la de sus compañeros de bancada, siempre estarán dispuestos a buscar diálogo para resolver los problemas del país.

Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de fracción de Liberación Nacional, señaló que la Asamblea Legislativa tendrá una relación muy directa con Chaves, pues como ministro de la Presidencia es quien tiene que negociar la agenda oficial y coordinar con los jefes de fracción.

“Esperamos que en este nuevo rol, doña Laura le dé instrucciones claras de que necesitamos un diálogo respetuoso y vamos a exigir respeto en esta Asamblea Legislativa”, indicó.

Ramírez comentó que se necesita negociar para que las “cosas salgan bien” y, además, aseguró que su fracción ofrecerá puentes de diálogo para que el país avance.

Abril Gordienko, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), espera que Chaves pueda llevar ambos ministerios.

“Sobre todo en lo que concierne a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y los otros poderes, que tenga apertura al diálogo, capacidad de escucha y que tenga verdaderamente el deseo de que las otras voces y perspectivas sean incorporadas en la toma de decisiones”, dijo.

El equipo de Claudia Dobles indicó que pronto compartirá la reacción de la diputada sobre el nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de esta importante cartera.

Además del Ministerio de Presidencia, Rodrigo Chaves estará a cargo de Hacienda. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Gabinete es el “continuismo”

Los diputados de la oposición señalaron que el gabinete que anunció Laura Fernández este martes es el “continuismo” del que tanto hablaron durante la campaña presidencial.

“Las designaciones que anunció doña Laura hoy son una apuesta por la continuidad y, desde ese punto de vista, hay pocas sorpresas”, dijo el jefe de fracción verdiblanco.

José María Villalta opinó lo mismo sobre el anuncio del gabinete de Laura Fernández.

“Es un gabinete de clara continuidad donde prácticamente no hay sorpresas. La mayoría de los cargos del gobierno saliente continúan”, indicó el frenteamplista.

Los diputados de la oposición señalaron que el gabinete que anunció Laura Fernández es el continuismo, pues varios jerarcas seguirán en sus cargos en ministerios e instituciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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