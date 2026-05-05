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Este es el puesto que tendrá Pilar Cisneros en el gobierno de Laura Fernández

Laura Fernández no olvidó a Pilar Cisneros y le dio un puesto en su gobierno que sorprendió a todos

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Por Sergio Alvarado
Pilar Cisneros comisiones
Pilar Cisneros sí ocupará un puesto en el gobierno de Laura Fernández. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Laura Fernández, presidenta electa de la República, sorprendió este martes al comunicar cuál será el rol que tenga Pilar Cisneros en su gobierno, que arrancará el 8 de mayo.

La mandataria confirmó a Arnold Zamora como ministro de Comunicación, a Luis Carlos Monge como director de comunicación de Casa Presidencial y allí es cuando destacó el rol que tendrá la exdiputada del Partido Progreso Social Democrático.

Cisneros será asesora ad honorem en comunicación de la presidencia, para hacer yunta junto a los otros dos periodistas, pues según Fernández no quería perder su experiencia.

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La exlegisladora había dicho en el pasado que no deseaba ocupar ningún puesto en el gobierno de Fernández, lo que la presidenta respaldó.

“Doña Pilar ya me manifestó que permanecerá a mi lado, que será mi compañera de lucha, mi compañera de trabajo, asesora por excelencia en comunicación, en estrategia, como lo ha sido en esta campaña, pero que no desea ocupar ningún cargo público remunerado ni mucho menos”, dijo en febrero.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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